Bühne Blechwerk: Südafrikaner bringt sonnigen Sound nach Stralsund 

Stralsund

„Fresh Roots Folk“ – so nennt der südafrikanische Musiker JPSon seine Musikrichtung. „Musik, die dich den Moment erleben und den Trubel des Alltags vergessen lässt.“ Seinen Liedern ist anzuhören, dass er viel Sonne in seinem Leben getankt hat. Denn JPSon verbrachte seine Jugend surfend auf den Wellen des Atlantiks und mit der Gitarre am Strand von Cape Town. Mittlerweile reist er mit seinem Lieblingsinstrument rund um den Planeten und macht am Sonnabend in Stralsund Station.

Hier präsentiert er seine Songs auf der Bühne Blechwerk, Lindenstraße 142. Um 20 Uhr geht es los. Tickets gibt es für 12,34 Euro aufeventim.de. Es gelten die üblichen Corona-Vorschriften. Mehr Infos: www.buehne-blechwerk.de.

Es ist bereits das dritte Konzert auf der Bühne Blechwerk nach dem Lockdown und dem Verbot von Veranstaltungen. Zuvor spielten bereits „Weird scenes inside the goldmine“ aus Vorpommern und „Bend“ aus Bad Doberan.

Von Kai Lachmann