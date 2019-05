Stralsund

Stopp dem Stillstand im Radwegebau – Mein Radnetz Stralsund, ich bin dabei. So steht es auf einem Flugblatt, das seit Donnerstag in 25 000-facher Ausfertigung in der Hansestadt verteilt werden soll. Dahinter steckt eine Initiative aus der Gruppe Stralsund-Rügen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC), der Initiative Altstadt, der Online-Plattform „Alte Profis“ sowie von Pro Rad, die mit finanzieller Unterstützung der Ehrenamtsstiftung eine Bürgerinitiative für ein fahrradfreundliches Stralsund auf den Weg bringen will.

Und bis dieses Ziel erreicht sein wird, gibt es noch viel zu tun. „Wir machen das hier, weil wir festgestellt haben, dass es in den letzten zwei Jahren zu einem Stillstand des Radwegeausbaus in Stralsund gekommen ist“, sagt Reinhard Klette vom ADFC Stralsund-Rügen und verweist darauf, dass die letzten Radfahrschutzstreifen 2016/17 im Carl-Heydemann-Ring und der Karl-Marx-Straße angelegt worden sind. „Für 2019 wurden alle für den Radwegeausbau vorgesehenen Mittel gestrichen“, so haben es die Initiatoren der Bürgerinitiative in ihr Flugblatt geschrieben.

Dabei sieht Klette durchaus gute Ansätze, in Stralsund mehr für Radfahrer zu tun, etwa mit dem von der Bürgerschaft 2017 beschlossenen Klimakonzept „ Stralsund steigt um“, unter das auch das Teilkonzept „Klimafreundliche Mobilität und Radwegeausbau“ fällt. „ Stralsund soll aufs Rad umsteigen, aber keiner weiß es“, sagt der leidenschaftliche Radfahrer Klette.

Friz Fischer von der Initiative Altstadt will dazu die Meinungen der Stralsunder hören. „Deshalb haben wir die Aktion für einen öffentlichen Diskurs ins Leben gerufen“, sagt sie. Das Flugblatt enthält dazu eine Teilnehmerkarte. Wer die Bürgerinitiative „Mein Radnetz“ unterstützen will, bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er oder sie den Beschluss „Klimafreundliche Mobilitä“t sofort umgesetzt sehen möchte. Ein Spendenaufruf, die Initiative bei ihrer Arbeit zu unterstützen, fehlt ebenso nicht, wie die Möglichkeit, eigene Vorschläge einzubringen oder die Chance auf den Gewinn eines Fahrrades.

Birgit Wacks von der Online-Plattform „Alte Profis“ fühlt sich auf ihren Touren in Richtung Altstadt auf dem Rad gefährdet, durch Schütteltouren auf Kopfsteinpflaster oder zu enges Überholen der Autofahrer. „ Stralsund hat in puncto Radfahren große Defizite. Beim ADFC-Fahrradklimatest kommt die Hansestadt auf Platz 57 von 106 vergleichbar großen Städten“, sagt Wacks.

Die Initiatoren hoffen auf einen möglichst großen und schnellen Rücklauf der Teilnehmerkarten. Mit den Ergebnissen soll noch im Kommunalwahlkampf ein Forum mit Bürgerschaftsabgeordneten zum Thema „Radnetzausbau in Stralsund“ organisiert werden. „Wir wollen so den Druck der Bürger auf die Kommunalpolitik erhöhen und dafür sorgen, dass die vorhandenen Konzepte zügig umgesetzt und weiterentwickelt werden“, sagt Reinhard Klette.

Radeln um den Strelasund Die ADFC Regionalgruppe lädt am 4. Mai um 9.30 Uhr zum Anradeln rund um den Strelasund ein. Start ist am Rügendammbahnhof. Die Strecke über gut 60 Kilometer folgt dem Otseeküstenradweg über Gustow zum Hafen nach Puddemin. Dabei kommt die Tour am Landschaftsschutzgebiet Mellnitz-Üselitzer Wiek mit seinen vielen Wasservögeln vorbei. Mit der Fähre wird nach Stahlbrode übergesetzt. Hier im Hafen können sich die Radler bei einem Imbiss für die Rückfahrt stärken, die über Reinberg, Miltzow und Zarrendorf nach Stralsund führt. Anmeldung: klette.reinhard@gmail.com bzw. mobil 0172-9358680.

Jörg Mattern