Zandershagen/Hugoldsdorf

„Das ist doch Absicht, mitten in der Urlaubszeit und untergegangen wegen Corona“, schimpfen Einwohner in Drechow, Müggenhall oder Steinfeld. Mit einer kleinen, kaum wahrzunehmenden Anzeige hat der Planungsverband Vorpommern vor ein paar Tagen auf eine ebenso wichtige wie dringende Bürgerbeteiligung hingewiesen: Die mittlerweile fünfte Runde, mit der die zweite Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms für den östlichen Landesteil endlich durchgeboxt werden soll, steht ins Haus. Und die läuft nur noch bis zum 3. September. Wer sich einbringen will, muss sich also sputen.

Seit 2013 ringt der Planungsverband um Entscheidungen. Konkret geht es um 19 Windeignungsgebiete in Vorpommern, vier davon fallen in die Stralsunder Region: Hugoldsdorf, Franzburg, Tribsees und Zandershagen.

Hugoldsdorf: 96 Hektar für Windenergie nahe Katzenow

Für Hugoldsdorf stehen heute 96 Hektar im Plan, vor der ersten Anhörung war noch von 116 Hektar die Rede. Das Projekt, dort Windräder aufzustellen, scheint schon weit fortgeschritten zu sein, denn es gibt bereits Bauanträge für acht Anlagen (unter anderem engagiert sich dabei ein ortsansässiger Landwirt).

„Wobei der Name Hugoldsdorf etwas irritiert, denn die Windräder stehen vor der Nase der Katzenower“, sagt Robert Walther von der Bürgerinitiative Blinde Trebel. Die hatte sich 2015 gegründet, als ebenfalls eine Bürgerbeteiligung bevorstand. Der 42-Jährige wohnt mit seiner Frau und den drei Kindern seit 2013 in dem kleinen Dorf der Gemeinde Drechow. Sein Vorwurf: „Die hohe Schreiadlerdichte in unserer Fläche wurde nicht beachtet, da sollte ein Abstand von sechs Kilometern eingehalten werden. Nicht zu vergessen Infraschall und Zerstörung der Landschaft zwischen Recknitztal und Richtenberger See.“

Interessanter Rückblick: In einer Bürgerbefragung, die die Gemeinde Drechow im November 2015 durchführte, hatten sich 80 Prozent der Einwohner gegen ein Windeignungsgebiet nordwestlich von Katzenow ausgesprochen. Von 202 Einwohnern hatten damals 112 abgestimmt, 90 stimmten gegen das Gebiet...

Viermal angehört – und doch vieles ignoriert Viermal wurde die Öffentlichkeit angehört. Eine erste Entscheidung ist im Juni 2020 gefallen (die OZ berichtete): Auf fast 3200 Hektar, das sind 0,75 Prozent der Gesamtfläche, sollen Investoren zum Zuge kommen, nirgendwo sonst. Eine Erneuerung oder die Errichtung größerer Anlagen (Repowering) außerhalb der Gebiete ist nur mit Zustimmung der betroffenen Gemeinden möglich. 32 der insgesamt 48 vorgeschlagenen Eignungsgebiete wurden von den Mitgliedern der Verbandsversammlung der Planungsregion Vorpommern im Juni bestätigt. Nur zu den restlichen 16 und drei gestrichenen kann sich jeder bis 3. September äußern, dann soll auch für diese eine Entscheidung fallen. Tabus für einen Windpark Ob ein Windrad in den Eignungsgebieten gebaut werden kann, entscheiden die Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, bei denen die Baugenehmigung beantragt werden muss. Einige Kriterien sind: sollen keine Windräder stehen. Wälder ab 10 Hektar sind ausgenommen. Ein Abstand von 400 Metern gegenüber Wohnbauten, Gesundheitseinrichtungen, Militäranlagen, Naturschutzgebieten, Nationalparks, Biosphärenreservaten ist eine harte Tabuzone. Für diesen Abstand wurden 200 Meter hohe Windmühlen zugrunde gelegt, höhere sind zulässig. Als weiche Tabuzonen, die der Planungsverband zugrunde legt, kommen weitere Abstände hinzu, so zu Siedlungen 600 Meter und zu Streu- und Splittersiedlungen 400 Meter. Zwischen Windparks müssen 2,5 Kilometer Abstand liegen, sie müssen mindestens 35 Hektar groß sein. Zu Nistplätzen oder Brutwäldern der Schreiadler, Schwarzstörche (3000 Meter), Seeadler (2000 Meter) und Fischadler, Wanderfalken und Weißstörchen (1000 Meter) sind Abstände einzuhalten, für Rotmilannester nicht. Zu Vogelzuglinien hoher Dichte gilt ein Abstand von 500 Metern.

Franzburg : Steinfelder Fläche falsch bemessen

Die Lüssower Windräder in einem der ersten Windparks der Region drehen sich schwach in der Abendsonne. Quelle: Norbert Fellecher

Die Eignungsfläche Franzburg, die eigentlich bei Steinfeld liegt, hatte zuerst 36 Hektar, nach ersten Widersprüchen standen dann 50 auf dem Papier, jetzt sind es 35 Hektar. Gerade also so groß, wie so ein Eignungsgebiet sein muss. Sonst würde es gänzlich rausfallen. Genauer gesagt: Es ist nur 34,67 Hektar groß, doch man hat aufgerundet. Die Mitglieder der Bürgerinitiave haben herausgefunden: Das Gebiet ist nur 32,8 Hektar groß. „Unser Mitstreiter hat Karten im 100 000er-Maßstab verwendet, zeichnet man da den 1000-Meter-Abstand zum Dorf ein, kommt man auf diese Zahl“, erklärt Robert Walther, auch Mitglied der Gemeindevertretung in Drechow. Nach seiner Ansicht habe der Planungsverband mit 50 000er-Karten gearbeitet.

Gerade in diesem Fall rechnet sich die Bürgerinitiative hohe Klage-Chancen aus. „Wichtigste Voraussetzung, um später vor Gericht zu ziehen: Man muss eine aktuelle Stellungnahme abgegeben haben. Leider bekommt vom Planungsverband keine Bestätigung, nichts Schriftliches. Das ist unmöglich. Erstens haben viele Ältere kein Internet, zweitens ist der Empfang zum Beispiel in unserer Ecke schlecht.“

Millienhagen-Oebelitz prüft rechtliche Schritte

Cordula Filter, parteilose Bürgermeisterin von Millienhagen-Oebelitz und ebenfalls in der Bürgerinitiative aktiv, bezweifelt wie ihre Mitkämpfer, dass der Mindestabstand von 1000 Metern zur nächsten Wohnbebauung in Steinfeld eingehalten wird. „Nach Aussagen der Bewohner sind es nur 800 Meter, würde man auf 1000 erweitern, hätte die Fläche nämlich nicht mehr die geforderte Mindestgröße. Das haben wir amtlich feststellen lassen.“ Mit anderen Worten: Der Planungsverband weiß, dass das Gebiet zu klein ist. „Das hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun. Deshalb wird die Gemeinde Millienhagen-Oebelitz alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um zu verhindern, dass hier aufgrund fehlerhafter Ausweisung irgendetwas gebaut wird“, sagt die Bürgermeisterin. Der Verband könne doch nicht selbst gesteckte Kriterien über den Haufen werfen.

Tribsees : Windfeld bei Techlin mit 45 Hektar

Das Gebiet um Tribsees ist mit 45 Hektar ausgewiesen, es handelt sich dabei um die Windräder bei Techlin (die OZ berichtete). Dort hatte bereits das 2016 durchgeführte Repowering (aus zehn kleinen wurden zunächst sechs größere, dann kamen noch drei über 200 Meter hohe dazu) für Proteste der Dorfbewohner gesorgt. Die Stadtvertretung Tribsees hatte aus wirtschaftlichen Gründen dafür gestimmt.

Zandershagen: Auferstanden für Phönix aus der Asche

Doch als größten Skandal empfindet die Bürgerinitiative Blinde Trebel, dass ein Gebiet, das nach vielen sachlichen Einwänden, begleitet von großen Protestaktion, im Juni 2015 aus dem Plan gestrichen wurde, nun wieder dort auftaucht. Bereits ein Jahr zuvor hatte eine Bürgerinitiative in der Gemeinde Steinhagen ebenfalls eine Streichung erreicht. Dort fielen wegen Wohnbebauung (zwei Gebiete in Krummenhagen) und nicht eingehaltener Abstände ( Steinhagen Süd) drei weitere Eignungsflächen raus, die bisher auch nicht wieder „aktiviert“ wurden.

„Unsere Vermutung: Damals wurde Zandershagen aus naturschutzrechtlichen Gründen gestrichen. Aber vielleicht ist jetzt die Schutzzeit, zum Beispiel für einen einst gesehenen Schreiadler, vorbei“, findet Robert Walther. Schon damals hatten Naturschützer moniert, dass man einerseits neun Millionen Euro für den Schutz des Pommernadlers ausgibt und ihn auf der anderen Seite durch Rotorschlag wieder vertreibt (die OZ berichtete).

Einwohner und Kommunen sind gefragt

Noch bis zum 3. September haben Einwohner, Kommunen, Vereine, Bürgerinitiativen oder andere Interessengruppen also nur noch Zeit, ihre Einwände zu den Windrädern vorzubringen. „Das sollte man am besten schriftlich tun, damit man etwas in der Hand hat. Auch, wer schon in den vorangegangenen Runden seine Stellungnahme abgegeben hat, muss diese erneuern, sonst zählt die nicht“, sagt Robert Walther aus Katzenow.

Sieben Jahre wird schon diskutiert

Mehr als sieben Jahre lang wird in Vorpommern nun schon darüber diskutiert, wo künftig Windenergieanlagen stehen dürfen. Das soll im Raumordnungsprogramm mit seiner zweiten Änderung festgeschrieben werden, um „Wildwuchs“ von Windrädern zu verhindern. Doch der Regionale Planungsverband Vorpommern wurde vom Land beauftragt, Voraussetzungen für die Energiewende zu schaffen. Der politische Druck ist also groß – Flächen mussten her. Und so wurden die einst super strengen Ausschlusskriterien in puncto Naturschutz zwischenzeitlich auch mal anders interpretiert.

Von Ines Sommer