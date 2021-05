Bürgermeisterwahl in Preetz: CDU-Kandidat holt auf Anhieb 51 Prozent

Preetz/Schmedshagen

Sonntagabend, kurz nach 18 Uhr, Wahllokal Schmedshagen: Die Wahlurne wird geöffnet, die Wahlzettel werden fein säuberlich auf dem Tisch verteilt. Das Auszählen beginnt, wobei die gültigen Stimmen hier auf vier Stapel verteilt werden müssen, denn vier Männer, drei aus Schmedshagen und einer aus Oldendorf, hatten sich für das Bürgermeisteramt beworben.

86 Briefwähler

18.15 Uhr: Der Wahlvorstand verkündet das Ergebnis der außerordentlichen Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Preetz, und zwar der Stimmen, die im Wahllokal abgegeben wurden. Dort fielen 124 Stimmen auf Björn Marquardt (CDU), Ralph Uhlig (Wählergruppe) bekam von den Wählern 78 Kreuze. Kandidat Bernhard Bednarczyk wurde 42--mal gewählt, und für Alexander Heinsius wurde 8-mal abgestimmt.

Die Briefwahl wurde parallel im Amt Altenpleen ausgezählt, und zwar mit diesem Ergebnis: Marquardt 49, Uhlig 23, Bednarczyk 10 und Heinsius 4 Stimmen.

CDU-Mann überrascht von seinem Durchmarsch

Damit hat der CDU-Kandidat Björn Marquardt 173 Stimmen auf sich vereint, das sind 51,18 Prozent. Und das heißt: Gleich im ersten Wahlgang konnte er sich durchsetzen. „Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Bei vier Kandidaten ist das schon krass“, sagt der Mann aus Oldendorf kurz nach der Bekanntgabe. Mit einem Bierchen wollte er dann abends noch auf den Erfolg anstoßen. Ein erster Glückwunsch kam schon mal von Feuerwehr-Chef Thomas Meinert.

Amtsvorsteher gratuliert

Zweiter Gratulant war der Altenpleener Amtsvorsteher Thomas Reichenbach, für die CDU auch Bürgermeister in Klausdorf. „Ich freu mich wirklich, ein junger Mann, der sich engagieren will, das ist doch gut.“ Hat er mit dem Durchmarsch im ersten Wahlgang gerechnet. „Ein bisschen schon. Wir haben ihn ja auch gut unterstützt“, lacht er und schiebt hinterher: „Die anderen haben zu wenig gewirbelt. Die Bürgermeisterwahl ist eben immer auch eine Personenwahl.“

Ralph Uhlig wird Zweiter

Auf dem 2. Platz landete Ralph Uhlig von der Wählergruppe „Aktiv in der Gemeinde Preetz“. Er bekam von den Wählern insgesamt 101 Kreuze, das sind 29,88 Prozent. Dritter wurde Einzelbewerber Bernhard Bednarczyk, der die Stimmenauszählung live verfolgte. Er verbuchte 52 Stimmen, das sind 15,38 Prozent derer, die sich an der Wahl beteiligt haben. Alexander Heinsius wurde von 12 Einwohnern gewählt, was 3,55 Prozent der Stimmen ausmacht.

Wahlbeteiligung nur bei 40 Prozent

Im Wahllokal hatten am Sonntag 253 Bürger ihren Zettel in die Wahlurne geworfen. Eine Stimme war ungültig. 86 Männer und Frauen machten von ihrem Briefwahlrecht Gebrauch, hier gab es keine ungültige Stimmabgabe. Insgesamt waren 839 Einwohner aus Krönnevitz, Oldendorf, Preetz und Schmedshagen wahlberechtigt. 338 (plus eine ungültige Stimmabgabe) haben sich an der Bürgermeisterwahl beteiligt. Das sind 40,41 Prozent.

2015 war schon einmal eine außerordentliche Bürgermeisterwahl angesetzt worden. Nachdem Amtsinhaber Menhard Feldmann aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, mussten sich die Preetzer zwischen zwei Kandidaten entscheiden. Damals setzte sich der parteilose Christian Ruback gegen CDU-Mann Bernhard Schröder klar durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 49 Prozent.

Bei der Kommunalwahl 2019 kehrte Menhard Feldmann ins Amt zurück, gab aber im Januar 2021 aus persönlichen Gründen seinen erneuten Rücktritt bekannt. Wieder übernahm Stellvertreter Christian Ruback. Der Krönnevitzer kandidierte aus beruflichen Gründen diesmal nicht für den Bürgermeisterstuhl, bleibt aber natürlich weiterhin Abgeordneter der Gemeindevertretung. Und er war auch bei der Auszählung dabei, rechnete mit, so konnte auch in Schmedshagen schnell ein Ergebnis bekannt gegeben werden.

Noch ist das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Preetz nicht offiziell. Der Wahlvorstand tagt erst am Montag. Gibt es da keine Einwände, wird der kommunalpolitische Neuling Björn Marquardt künftig die Geschicke der kleinen Gemeinde nordwestlich von Stralsund leiten.

Von Ines Sommer