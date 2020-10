Bürgerschaft in Stralsund: Megaknappe Mehrheit für XXXLutz-Möbelmarkt

Stralsund

Viele bunte Stühle statt ein roter Riese – das war die symbolische Message der Stralsunder Möbelhändler am Donnerstag auf dem Alten Markt in Stralsund. Mit der Aktion wollten die Vertreter von Albers, Sconto, MMZ und Co. die Abgeordneten kurz vor der Bürgerschaft noch einmal auf das Problem hinweisen, das sie mit der Ansiedlung von „ XXXLutz“ und „Mömax“ auf rund 28 500 Quadratmetern in der Werftstraße der Hansestadt haben. Seit Tagen wird dieses Thema in der Stadt heftig diskutiert (die OZ berichtete mehrfach).

Knappe Abstimmung im Rathaus

Ansieldungsfläche XXXLutz in Stralsund. Die Wiese befindet sich zwischen dem McDonalds und dem Rügenzubringer. Der Kundenverkehr soll über den Werftkreisel fließen. Quelle: Christian Rödel

Im Löwenschen Saal des Rathauses ließ sich die Mehrheit der Abgeordneten von bunten Stühlen eher nicht beeindrucken. Mit nur einer Stimme mehr wurde der Weg frei gemacht für die Aufstellung des Bebauungsplanes. CDU-FDP, Bürger für Stralsund, Michael Adomeit und Teile der AfD stimmten für den B-Plan, SPD, Grüne und Linke dagegen.

Der knappen Entscheidung war eine heftige Debatte vorausgegangen. „Das ist keine Konkurrenz, sondern eine Verdrängung von gewachsenem Mittelstand. Hier kommt eine großer Player, ein Großkapitalist“, sagte Arnold von Bosse von den Grünen. Jens Kühnel von der AfD-Fraktion bekannte: „Wir haben uns informiert, haben an die Händler alle Fragen gestellt, sind uns aber trotzdem nicht einig geworden. Deshalb stimmen wir nicht geschlossen ab und beantragen eine namentliche Abstimmung.“ Ute Bartel lehnte die Vorlage im Namen der SPD-Fraktion ab. „Wir hätten vielleicht vor der Sitzung des Wirtschaftsausschusses noch anders abgestimmt. Aber was dort passiert, ist eine Farce“, sagte sie frustriert.

„Wir hören hier die ganze Zeit massiv von Risiken. Aber so eine Ansiedlung hat auch Chancen, und über die wurde nicht gesprochen. So kam ein Diskurs nicht zu Stande. Es gab keine Bereitschaft, das Ganze offen zu diskutieren“, hielt CDU-FDP-Fraktionschef Ronald Zabel den Vorrednern vor. Man befinde sich in einem Abwägungsprozess, da müsste auch die Chance für das Einzugsgebiet, für die Ansiedlung weiterer Firmen gesehen werden. Kurzzeitig schaltete sich auch Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) ein. Er betonte, dass in puncto Gewerbe das Eingreifen in Konkurrenzsituationen nicht seine Aufgabe sei.

„Wir stimmen dem Aufstellungsbeschluss zu, möchten aber noch Dinge geregelt haben. Erstens die Verkehrsanbindung, zweitens soll das nicht auf Kosten der Allgemeinheit, sondern auf Kosten des Investors passieren.“ Und man wolle Einfluss nehmen, dass kein innenstadtrelevantes Sortiment dort verkauft wird“, stellte sich Thomas Haack von Bürger für Stralsund hinter die XXXLutz-Ansiedlung.

Möbelhändler enttäuscht

„Wir sind maßlos enttäuscht“, sagt Andreas Meyen, seit 20 Jahren Filialleiter bei Möbel Albers, der OZ nach der Sitzung. Die geplante Neuansiedlung des Möbelriesen XXXLutz sorgte in den letzten Wochen für große Empörung bei den Chefs der bestehenden Möbelgeschäfte in Stadt und Umland. Sie fürchten um die Existenz ihrer Häuser und die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter.

„Aber wir fühlen uns nicht als Verlierer. Wir waren in allen Fraktionen, haben unsere Bedenken vorgetragen. Wir haben Öffentlichkeit erreicht. Was uns aber richtig geärgert hat, war die Wirtschaftsausschuss-Sitzung am Dienstagabend. Da wurden wir regelrecht abgebügelt. Man hat sich also nicht mal die Mühe gemacht, wenigstens so zu tun, als hört man die Unternehmen an“, so Meyen im Rathaus gegenüber der OZ.

Übrigens: Gleich zu Beginn der Sitzung hatte die SPD mit Unterstützung der Linken versucht, den Beschluss zum B-Plan von der Tagesordnung zu nehmen. Begründung: Großes Projekt – zu wenig Zeit zu beraten. Dieser Vorstoß fand keine Mehrheit.

Grundstücksverkauf im nicht öffentlichen Teil

Mit der Entscheidung am Donnerstagabend hat die Stralsunder Bürgerschaft den ersten Schritt für die Ansiedlung des Möbelriesen getan. Demnach soll der 28 500 Quadratmeter große Komplex am Werftkreisel nahe der Frankenvorstadt gebaut werden. Die gesamte Verkaufsfläche wäre damit rund 11 000 Quadratmeter größer als bei Ikea in Rostock. Schritt zwei folgte gleich im nicht öffentlichen Teil. Da hat die Mehrheit dem Grundstücksverkauf eines Teils der Fläche zwischen Werftkreisel und Rügenzubringer zugestimmt. Käufer ist die mit Möbel Lutz eng verbundene Löwengrund Immobilien GmbH.

