Bürgerschaft in Stralsund: Sind Kita-Plätze immer noch knapp?

Stralsund

Noch vor zwei, drei Jahren war in Stralsund und Umgebung kein Kita-Platz zu kriegen. Die Debatten darum führten auch zu Verstimmungen zwischen Hansestadt und Landkreis, Letzterer ist mit seinem Jugendamt für die Kita-Planung zuständig. Doch wie sieht es aktuell an der Kita-Front aus? Welcher Bedarf besteht, was konnte schon abgearbeitet werden? Diese Fragen stellt Grünen-Politikerin Anett Kindler, selbst auch Kita-Leiterin in der Frankenvorstadt, in der heutigen Bürgerschaft.

Zwei Bauprojekte in der Abstimmung

Zu beschließen haben die Abgeordneten, die sich um 16 Uhr im Löwenschen Saal des Rathauses treffen, auch den Haushalt, der nach Vorschlägen in der letzten Sitzung noch ergänzt und aktualisiert werden musste. Außerdem stehen zwei Bebauungspläne zur Debatte. So geht es einerseits um die Planung für das Gebiet östlich der Smiterlowstraße.

Andererseits sollen die Abgeordneten zustimmen, den B-Plan 22 in Angriff zu nehmen. Es handelt sich hier um die Entwicklung des Gebietes in Knieper West, wo ehemals Plattenwerk und Heizhaus standen. Ein Schulcampus ist hier ebenso im Gespräch wie Wohnungsbau und Gemeindezentrum (die OZ berichtete). iso

Von iso