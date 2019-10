Stralsund

Das ist kein Geheimnis: In Stralsund fehlt mindestens ein neuer Sportplatz. Die Sanierung des Stadions Kupfermühle, die gerade in vollem Gange ist, ändert an der Misere nichts, denn sie schafft keinen zusätzlichen Rasenplatz. Ralf Klingschat, Abgeordneter der CDU-FDP-Fraktion, hatte nun die Idee, ein Trainings...