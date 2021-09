Stralsund

Beim Ergebnis der Bundestagswahl liegt Stralsund mit seinen 45 Wahlbezirken voll im Trend des Landes und der restlichen Republik. Denn auch am Sund sind die Sozialdemokraten letztlich etwas überraschend stärkste Kraft. Zwar ist das Zweitstimmen-Ergebnis der SPD mit 25,6 Prozent nicht überragend, aber der Abstand zu den anderen Parteien ist deutlich. Die CDU kommt in der Hansestadt mit 17,9 Prozent auf Platz zwei, dicht gefolgt von der AfD mit 17,6 Prozent. Für die Linke entschieden sich 11,1, die Grünen wählten 9,4 und die FDP 8,3 Prozent. Auffällig ist die hohe Zahl bei den Sonstigen. Die Kleinparteien vereinen immerhin etwas mehr als zehn Prozent auf sich.

Nicht nur im Wahlkreis „Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald I“ insgesamt – dem einstigen Merkel-Wahlkreis – erhielt die junge SPD-Politikerin Anna Kassautzki die Mehrheit der Erststimmen. Auch in Stralsund ließ sie die Konkurrenz hinter sich. Die Greifswalder Uni-Mitarbeiterin bekam in der Sund-Stadt 25,1 Prozent. Bei CDU-Kandidat Georg Günther machten 20 Prozent der Stralsunder Wähler ihr Kreuz. Auch bei den Erststimmen reichte es für die AfD und ihren durchaus profilierten Kandidaten Leif-Erik Holm nur zu Platz drei mit 18,7 Prozent. Es folgten Kerstin Kassner (Linke, 12,6), Claudia Müller (Grüne, 8,2) und Sebastian Adler (FDP, 6,8 Prozent).

OB sagt „von ganzem Herzen Danke“ Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow(CDU) bedankt sich bei den Wahlhelfern in Stralsund. Rund 350 Stralsunder haben „von 8 bis 18 Uhr in den Wahlräumen gesessen und danach tausende Stimmzettel auseinandergefaltet, gestapelt, gezählt, neu gestapelt, noch mal gezählt, zum dritten Mal gestapelt und zum dritten Mal gezählt“, so Badrow. Er rechnet es ihnen hoch an, dass manche erst nach Mitternacht Feierabend machen konnten. „Diesen fleißigen Menschen sage ich von ganzem Herzen Danke! Ihr seid das Rückgrat jeder Wahl.“

Wo sind die Hochburgen?

Welche Partei konnte wo punkten? Die OZ hat sich in den von der Landeswahlleitung zur Verfügung gestellten Ergebnissen auf die Suche nach Hochburgen und Überraschungen gemacht. Auffällig ist auf den ersten Blick die geringe Wahlbeteiligung: Nur in wenigen der 31 Stralsunder Wahllokalen lag sie über 50 Prozent, wie etwa vereinzelt in Franken und im Stralsunder Süden. Doch beim Blick auf die Zahl der Briefwähler verliert die Zahl an Aussagekraft: 10 800 Stralsunder gingen nicht am Sonntag wählen, sondern taten dies bereits im Vorfeld auf dem Postweg.

Besonders viele dieser Stimmen entfielen auf die SPD: In zahlreichen Wahlbezirken lag das reine Briefwahlresultat über dem Gesamtergebnis, zum Teil holten die Sozialdemokraten weit über 30 Prozent. Auch die Grünen schnitten vereinzelt deutlich besser ab und erreichten in einigen der 14 Briefwahlbezirke über 25 Prozent, in anderen jedoch nicht mal 5 Prozent.

Linke blieb überall unter 15 Prozent

Im einst als Brennpunkt-Viertel geschmähten Grünhufe konnte vor allem die AfD punkten. In allen drei Wahlbezirken lag sie deutlich über ihrem Stralsunder Gesamtergebnis. Hier sind auch die einzigen Bezirke, wo die Hellblauen zum Teil mehr als 30 Prozent und damit mehr als die anderen Parteien holten. Auch in Knieper West brachte es die AfD mit zwischen 18 und 28 Prozent auf beachtliche Anteile. Als Hochburg lässt sich das Viertel aber nicht bezeichnen, weil die SPD meist besser abschnitt. In einem Wahlbezirk in Knieper West holten die Sozialdemokraten mit 32 Prozent ihr bestes Ergebnis.

Enttäuschend ist die Wahl für die Linken auch in Stralsund ausgefallen. In Knieper Nord und West sowie der Altstadt waren die Ergebnisse zwar zweistellig, doch in keinem Wahlbezirk kamen mehr als 15 Prozent zustande. Bei CDU und Grünen dürften gemischte Gefühle vorherrschen. Die Schwarzen verzeichneten ihr bestes Ergebnis in Franken, wo sie in einem Bezirk über 28 Prozent holten. Am schlechtesten sah es in einem Wahllokal der Innenstadt auf, wo weniger als 12 Prozent ihr Kreuz bei den Konservativen machten.

Grüne teilweise nur mit zwei, drei Prozent

In der Altstadt waren ihnen mit die 17, 18 oder auch mal 20 Prozent stets die Grünen voraus. Die Ergebnisse der Öko-Partei sind in anderen Stadtteilen jedoch bitter: In Knieper Nord und West steht nicht selten nur eine 2 oder eine 3 vor dem Komma. Dort tat sich auch die FDP schwer, die wiederum in Tribseer solide Ergebnisse und einmal mehr als zehn Prozent holte.

Bemerkenswert ist, dass die NPD, die in Stralsund eifrig plakatiert hatte, kaum Stimmen bekam. Insgesamt machten nur 150 Wähler ihr Kreuz rechtsaußen. In einem Wahllokal in Tribseer reichten 18 Stimmen für 2,9 Prozent, in einem weiteren in Knieper West bedeuteten zehn Stimmen 1,5 Prozent. Sonst blieb die braune Partei stimmenmäßig überall einstellig.

Von Kai Lachmann