Neubrandenburg

Der bundesbeste Azubi kommt in diesem Jahr aus Vorpommern-Greifswald. Linus Max Hoffmann hat bei den Stadtwerken der Hansestadt eine Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik gemacht und mit Bestnoten bestanden. Jetzt ist er in einem Unternehmen in Stralsund beschäftigt.

Es sind 41 Jugendliche, die eine Würdigung von der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern erhalten. Wie auch schon im vergangenen Jahr kommt aus der IHK-Region wieder ein „Bundesbester Auszubildender“.

Bundesbester Azubi denkt über weiteres Studium nach

„Die Ausbildung fiel mir nicht ganz so schwer, ich hatte zuvor meinen Bachelorabschluss für Geologie gemacht“, sagt der 31-Jährige, der jetzt über ein weiteres Studium in der Wasserwirtschaft nachdenkt.

Feierliche Veranstaltung fällt wegen Corona aus

Der DIHK ehrt in jedem Jahr die Bundesbesten während einer großen Veranstaltung in Berlin – in diesem Jahr ist auch diese Veranstaltung wegen Corona nicht möglich. Aber dennoch wurden die Bundesbesten in den einzelnen Berufsgruppen ermittelt.

Auch die Veranstaltung am 9. November, bei der die Jahrgangsbesten aus dem IHK-Bezirk und damit auch den bundesbesten Azubi gewürdigt werden sollten, muss coronabedingt ausfallen.

„Großartige Leistung vollbracht“

Insgesamt kommen die 41 Jahrgangsbesten aus 34 Ausbildungsbetrieben. „Sie alle haben mit ihrem Berufsabschluss eine großartige Leistung vollbracht, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Sie Nerven bewahren mussten. Die Corona-Pandemie hat doch so einige Termine durcheinandergewirbelt. Sie, Ihre Ausbildungsbetriebe und die IHK-Prüfer wurden vor ungeahnte Herausforderungen gestellt, die wir gemeinsam aber vorbildlich gemeistert haben“, lobt Dr. Wolfgang Blank, Präsident der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern.

Die jahrgangsbesten Auszubildenden haben in ihren Abschlussprüfungen das beste Ergebnis (mindestens 82 von 100 möglichen Punkten) ihrer Berufsgruppe erreicht. Seit 2003 ehrte die IHK Neubrandenburg schon rund 650 Auszubildende für diese Leistung.

