Stralsund

Waldkindergärten, Begleitung von Senioren, ökologische Hofprojekte: Beim Bundesfreiwilligendienst erhalten junge Erwachsene eine Chance, die eigenen Fähigkeiten und Talente zu testen und sich sinnvoll für gemeinnützige Projekte zu engagieren. Bisher hatte der Landesverband des Internationalen Jugendgemeinschaftsdienst (Ijgd) ein in Mecklenburg-Vorpommern nur ein Büro und zwar im mecklenburgischen Wismar. Seit Juni gibt es nun aber auch eine Anlaufstelle in Vorpommern. Und zwar mitten in Stralsund.

Neues Vorpommern-Büro ist im Stralsunder Heilgeist-Kloster

„Bei Wismar gibt es derzeit bereits rund 20 Teilnehmer“, sagt Andrea Meyer. Als Bildungsreferentin will die 43-Jährige, die auf der Insel Rügen lebt, die Möglichkeiten des Dienstes auch in Vorpommern bekannter machen. „Einige Partner haben wir in der Region bereits gefunden. Dazu zählen die Stralsunder Hochschule und auch die Umweltschule in Dreschwitz.“ Ihr neues Büro befindet sich im Heilgeistkloster. Von hier aus kümmert sie sich um Einsatzstellen und Teilnehmer in ganz Vorpommern, organisiert die zugehörigen Bildungsveranstaltungen und übernimmt die anfallende Verwaltungsarbeit, so dass auch kleinere Vereine vom Einsatz der Bundesfreiwilligen profitieren können. „Gern wird der Freiwilligendienst genutzt, um erste praktische Erfahrungen für eine berufliche Neuorientierung oder für den Wiedereinstieg nach längerer Auszeit zu sammeln“, sagt Meyer. „Für Teilnehmende über 27 Jahren gibt es dafür auch verschiedene Teilzeitmodelle.

Bundesfreiwilligendienst dauert 12 bis 18 Monate

Der Bundesfreiwilligendienst wird seit 2011 nach der Regelschulzeit angeboten. Und dies ohne Altersbegrenzung. Während der 12 bis 18 Monate sind die Teilnehmer sozialversichert und bekommen eine Aufwandsentschädigung. Die vielfältigen Einsatzstellen erlauben Einblicke in sehr unterschiedliche Bereiche bei der Arbeit mit Kindern, bei der Begleitung von Senioren oder in eher praktische Einsatzgebiete bei Gemeinden sowie auch im Kulturbereich bei der Organisation von Ausstellungen und Veranstaltungen. Bei Fragen können sich Interessierte unter der Telefonnummer 03831 463 29 98 melden oder unter der E-Mail bfd.stralsund@ijgd.de.

Kay Steinke