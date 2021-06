Divitz

Der Barther Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig möchte Divitz zu einer Außenstelle der Bundesgartenschau in Rostock machen, erreichbar auch per Schiff von einer Anlegestelle an der Barthe (OZ berichtete).

Prof. Stefan Pulkenat zweifelt, ob das die richtige Reihung ist. „Rostock könnte eine Außenstelle von Divitz sein“, unterstreicht der Neubrandenburger Professor für Landschaftsarchitektur die Bedeutung des zwölf Hektar großen Parks. „Der Divitzer Park ist ein Juwel unserer Kulturlandschaft.“ Pulkenat war einer der Referenten des Barther Bibliotheksgesprächs, die sich dem Wasserschloss Divitz und dem zugehörigen Park widmete.

Geprägt wurde die Anlage an der Barthe durch den bedeutenden preußischen Gartenarchitekten Gustav Meyer (1816 bis 1877), der 1857 bis 1863 den Park im Auftrag der Familie von Krassow anlegte. Das Lehrbuch der schönen Gartenkunst des Hofgärtners wurde bis weit in das 20. Jahrhundert hinein viel genutzt. Meyer gestaltete auch den Semlower Park. Anders als diese Anlage ist Divitz nicht gepflegt, Wildwuchs macht es Laien schwer, die Schönheit zu erkennen.

„Aber es ist alles noch da“, sagte Pulkenat. So seien die Teichlandschaft und die Allee Richtung Frauendorf sowie viele von Meyer gepflanzte Bäume vorhanden. Sie müssten wieder freigestellt werden. Zwar habe die Begradigung der Barthe dem Park etwas von seinem Reiz genommen. Aber das sei reparabel.

Der jetzige Zustand des Burggrabens der Wasserburg Divitz Quelle: Eckhard Oberdörfer

Stefan Pulkenat hat bereits vor Jahren eine denkmalpflegerische Zielstellung erarbeitet. „Ich kann nicht verstehen, warum wir nicht anfangen.“

Denkmal von nationaler Bedeutung

Die von dem Park umgebene Wasserburg Divitz ist ein Denkmal von nationaler Bedeutung. Sie steht seit vielen Jahren leer und verfällt. Nun scheinen die Weichen für die Sicherung gestellt. Wie Landeswirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) während der Bibliotheksgespräche sagte, will er erreichen, dass bis zur Landtagswahl im September endlich die nötige Sicherung der Wasserburg beginnt.

Der heutige Zustand der Wasserburg Divitz Quelle: Dirk Brandt

Eigentümer von Schloss und Park ist seit 2015 der Förderverein Kulturgüter Wasserburg Divitz. Für dessen Vorsitzenden Gerd Albrecht handelt es sich bei der Anlage um das „steinerne Gedächtnis der Region“. Bereits im frühen Mittelalter existierte eine von Wasser umgebene Burg.

Ins Licht der Geschichte tritt ein nach Divitz benanntes und höchstwahrscheinlich hier ansässiges Geschlecht im 13. Jahrhundert. Damals gehörte Divitz zum festländischen Teil des Fürstentums Rügen, dessen Herrschergeschlecht mit Wizlaw III. 1325 ausstarb.

Siegel einer Urkunde vom 25. November 1322, Johann von Divitz schenkt dem St. Georg Hospital in Barth eine Hufe in der Feldmark Rubitz. Quelle: Stadtarchiv Barth

Ein Johann von Divitz spielte wohl eine bedeutende Rolle bei Verhandlungen zu einer geordneten Übergabe an die Pommernherzöge vor dessen Tod, wie der Historiker Jürgen Hamel informierte. Zur geordneten Übergabe kam es nicht. Aber die Pommern setzten sich in den Erbfolgekriegen gegen die Mecklenburger durch.

Herzog Bogislaw XIV. verkaufte Divitz im Auftrag seiner Schwester Anna

Der älteste, erhaltene Teil der Burg entstand, nachdem die Krakevitze 1480 Herren auf Divitz wurden. Das Geschlecht starb mit einem Bogislaw von Krakevitz 1625 aus.

Der letzte, 1637 verstorbene Pommernherzog Bogislaw XIV. verlieh die Anwartschaft an Divitz nun seiner Schwester Anna. In deren Auftrag verkaufte er den Besitz ein Dreivierteljahr später an seinen Kanzler Philipp von Horn für 130.000 Gulden pommerscher gewöhnlicher Währung. „Er hatte aber große Probleme, diese Summe zu bezahlen.“

Die Divitzer Anlage verfiel. Das belegen die Untersuchung des Bauhistorikers Dirk Brandt und die Auswertung von Inventaren durch den Historiker Axel Attula. Demnach waren Türen und Fenster Ende 17. Jahrhunderts großteils „alt und verdorben“, das Dach undicht. Einige Fenster waren zugemauert, andere mit Stroh verschlossen. Teile des Daches waren eingestürzt, nur wenige Räume bewohnbar. „Allerdings war das Schloss gut mit Toiletten ausgestattet“, berichtete Attula. Und es gab eine Badestube sowie ein Brauhaus und einen Raum, in dem ein Lehrer den Hornschen Kindern Unterricht erteilte.

Die Wasserburg Divitz ist vom endgültigen Verfall bedroht. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Damit das Haus nicht ganz verfiel, verpachtete nach dem Tod Horns die Witwe 1698 an Major von Peterswaldt. Sanierungsarbeiten begannen. Aber lange vor dem Ablauf der 25-jährigen Pachtzeit verkaufte Bogislaw von Horn den Besitz an Johan Paulinus Lilienstedt (1655 bis 1732, zu ihm ein eigener Beitrag auf dieser Seite). Die Sache kam vor Gericht, Peterswaldt unterlag, aber er bekam über 1.000 Gulden für schon finanzierte Reparaturen.

Lilienstedt sanierte die Wasserburg weiter und baute neu. Ein drei Jahre nach dessen Tod erstelltes Inventar von 1735 belegt die Investitionstätigkeit. Es existierten zahlreiche Gemälde, darunter viele der königlich schwedischen Familie. „Divitz verfügte 1780 über alle Annehmlichkeiten eines ländlichen Herrensitzes des 18. Jahrhunderts“, berichtete Attula. Die Schlossherren hatten Zinngeschirr und Meißner Porzellan angeschafft. Gobelins und wertvolle Tapeten werden erwähnt. Es gab einen Blumen- und einen Lustgarten.

Diakoniegründer von Krassow prägte heutiges Erscheinungsbild

Divitz verfügte auf der Ostseite über hölzerne Dachrinnen, die zu metallenen Röhren führten. Die Burg hatte von Anfang an Probleme mit der Standfestigkeit, eine Folge des schlechten Baugrundes, des schwankenden Wasserstandes. Im Keller war deshalb eine Pumpe installiert worden.

Wappen von Hedwig Maria Friederike von Lilienstedt und Carl Detloff von Krassow am Wohnhaus. Sie heirateten 1734 Quelle: Dirk Brandt

1734 heiratete die Tochter des Grafen von Lilienstedt Hedwig Maria Friederike Carl Detloff von Krassow. Das Paar setzte die Bautätigkeit fort.

Carl Reinhold von Krassow (1812 bis 1892) hat den Landschaftspark durch Gustav Meyer anlegen lassen. Repräsentative Säle entstanden. Von Krassow ließ einen Hofkindergarten errichten. Der Graf war ein sehr sozial eingestellter Mann, wie der Fördervereinsvorsitzende Gerd Albrecht verdeutlichte. Mit Magnus Böttger gründete er 1848 den Verein der Freunde der Inneren Mission in Neuvorpommern und Rügen, den Vorgänger der Diakonie.

Carl Reinhold von Krassow war einige Jahre Landrat von Franzburg und wurde 1852 Regierungspräsident von Stralsund. Für seine Verdienste um das Schulwesen verlieh ihm die Stadt am Sund die Ehrenbürgerwürde. In von Krassows Zeit besuchten preußische Herrscher Divitz.

Erntedankfest in der von der Groeben Zeit in Divitz Quelle: Sammlung Gerd Albrecht

Damenzimmer in der von der Groeben Zeit in Divitz Quelle: Sammlung Gerd Albrecht

Er hatte drei Töchter aber keinen Sohn. Darum gelangte Divitz durch Hochzeit in den Besitz der Familie von der Groeben, die die Burg und die zugehörigen Ländereien und Gebäude bis zur Enteignung durch die Bodenreform 1945 besaß.

Armenspeisung und Hospital

Fotos belegen die einstige Schönheit der Wasserburg und ihre eindrucksvolle Ausstattung, darunter des Gobelinzimmers, und eines barocken Bettes. Das „Grüne Zimmer“ war so etwas wie eine Galerie. In der Bibliothek standen in hohen Schränken über 4.000 Bücher. Berliner und chinesisches Porzellan war vorhanden. Die Gutsherren waren hohenzollerntreue Leute. Büsten der Kaiser Wilhelm I. und Friedrich sind auf den Bildern zu sehen.

Es gab eine Armenspeisung und ein Hospital mit Schwester, modern würde man vielleicht von einer Sozialstation sprechen. Das war für ein Dorf schon etwas ganz Besonderes.

In den 1920er Jahren war „das Märchenschloss Divitz einer der malerischsten Punkte Vorpommerns“, zitierte Gerd Albrecht einen zeitgenössischen Zeitungsbericht. In der DDR dienten die Gebäude Wohnzwecken, wurde nach 1990 leer gezogen und verkauft, aber nicht saniert.

Von Eckhard Oberdörfer