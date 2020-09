Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht am Dienstag Stralsund

Stralsund

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) besucht am Dienstag ihren Wahlkreis. Es ist das erste Mal seit dem Neujahrsempfang ende Februar und seit dem Lockdown im März, dass sie in Stralsund offizielle Termine wahrnimmt.

Auf dem Programm steht eine Runde mit Leitern der Kliniken im Landkreis Vorpommern-Rügen sowie der Universitätsmedizin Greifswald. Die Stadt gehört mit dem Amt Landhagen zu Merkels Wahlkreis, der ansonsten deckungsgleich mit dem Gebiet des Landkreises Vorpommern-Rügen ist. Zudem will die Kanzlerin mit Beschäftigen aus der Pflegebranche ins Gespräch kommen und sich im Anschluss mit Schulleitern verschiedener Schulen aus dem Wahlkreis austauschen. Bei allen drei Treffen dürften die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie die verordneten Schutzmaßnahmen ein wichtiges Thema sein.

,Und wie geht es Ihnen, Frau Merkel ?’

Vor dem offiziellen Programm ist die Kanzlerin bereits bei einer kurzen Visite im Meeresmuseum und zum Mittagessen im Hansekeller in der Mönchstraße gesehen worden. „Wir kennen uns seit 1995“, erzählt Restaurant-Inhaber Lars Strahl. „Wenn wir uns sehen, fragt sie immer: ,Wie geht es Ihnen, Herr Strahl?’ ,Danke, gut’, antworte ich und frage zurück: ,Und wie geht es Ihnen, Frau Merkel?’“

Was heute auf den Tisch kam, will Strahl nicht verraten, nur soviel: „Sie ist bodenständig und mag die regionale Küche, etwa sauereingelegten Hering.“ Vorschriftsmäßig habe eine Mitarbeiterin der Bundeskanzlerin ihren Besuch in der Anwesenheitsliste der Gaststätte vermerkt.

Von Kai Lachmann