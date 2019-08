Stralsund

Nur zwei schwarze Limousinen ließen am Donnerstagnachmittag erahnen, dass sich wichtiger Besuch in den Bürgergarten geschlichen hat. Im Schlepptau des SPD-Bundestagsbusses kam nämlich Hubertus Heil nach Stralsund.

Der Bundesarbeitsminister begrüßte die ungefähr 30 Gäste im Bürgergarten und ermunterte sie, ihre Fragen zum Thema Arbeit und Rente zu stellen. Doch zuvor betonte der Sozialdemokrat, der gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Sonja Steffen in Vorpommern auf Tour geht, dass er eine enge Verbindung in unsere Region hat. „Meine Mutter stammt nämlich aus Vorpommern. Ich habe gerade in Flemendorf ihr Grab besucht.“

Begeistert zeigte er sich von der Idee eines Bürgergartens als Ort der Begegnung und Bildung.

Ines Sommer