Mehrere hundert Meter ist die Reihe an Steinen lang, die seit den vergangenen Wochen um den Stralsunder Frankenteich zu finden ist. Mit kleinen Aufheiterungen und Bildern wollen sich die Hansestädter in der Corona-Krise gegenseitig Mut machen.

Corona-Krise - Bunte Stein-Schlange wächst in Stralsund auf mehrere hundert Meter an

