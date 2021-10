Bunter Umzug durch Stralsund: Was die Demonstranten wollen

Stralsund

Ein bunter Umzug führte am Sonnabend durch die Hansestadt Stralsund. Besonders auffällig waren dabei die zahlreichen Regenbogenfahnen, die die rund 60 Demonstranten auf dem Alten Markt mit sich führten. Für mehr Toleranz und queere Sichtbarkeit hatte der noch junge Verein Bunter Anker zu dieser Veranstaltungen aufgerufen. Finanziert hatten sie das Projekt über eine Kampagne auf Stralsund Crowd.

Queere Menschen sollen Liebe ohne Angst zeigen können

Die Teilnehmer zogen zunächst in Richtung Hafengebiet. Dann ging es über die Altstadtinsel zurück vor das Theater am Olof-Palme-Platz, wo es eine Abschlusskundgebung gab. Die bunten Fahnen eroberten auch das Große Haus des Theater Vorpommern – und den dazugehörigen Vorplatz. Von dort richteten die Veranstalter eine emotionale Ansprache an die Teilnehmer. „Die heutige Demonstration ist nur ein Anfang. Wir brauchen mehr Präsenz und mehr Aufklärung, denn an vielen Orten wird queeren Menschen noch immer vermittelt, dass sie nicht dazu zu gehören“, sagte unter anderem Martin Palleit. Auch Vorpommern-Rügen ist aus Sicht des queeren Bündnisses keine Ausnahme. „Es gibt Menschen, die immer noch Angst haben, Hand in Hand durch die Städte hier zu gehen. Damit muss Schluss sein. Auch queere Menschen haben ein Recht darauf, ihre Liebe in der Öffentlichkeit zu zeigen“, so Martin Palleit.

Buh-Rufe für die AfD

In Hinblick auf die Ergebnisse der letzten Bundes- und Landtagswahlen kritisierte er die Bereitschaft vieler Wähler in Vorpommern, ihr das Kreuz bei der Partei Alternative für Deutschland (AfD) zu setzen. „Das starke Votum für eine rechtskonservative Politik ist ein erschreckendes Ergebnis“, sagte er. Vom Publikum wurde die AfD daraufhin mit zahlreichen Buh-Rufen bedacht.

Bunter Anker will 2022 CSD nach Stralsund holen

„Wir halten dagegen. Fördern Offenheit, Toleranz und Diversität“, sagte Roberto Palleit. „In Stralsund hat sich in dieser Hinsicht bereits vieles getan. Angefangen mit Beratungsstellen und Initiativen.“ Dennoch müssten sie weiter für die Rechte und auch die Präsenz der LGBTQ*-Gemeinschaft kämpfen. LGBTQ* ist dabei eine Abkürzung aus dem Englischen, die für Personen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender und/oder queer sind, steht. Im nächsten Jahr will der Verein Bunter Anker entsprechend nachlegen. „2022 wollen wir den ersten Christopher Street Day in Stralsund veranstalten“, sagte Roberto Palleit.

