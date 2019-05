Stralsund

Einfach mal machen, das könnte das Motto Bert Linkes sein. Der Betreiber des Bürgergartens steckt voller Ideen, um seine Heimatstadt „zu bereichern, das Angebot zu erweitern“, wie der Stralsunder sagt. Prämisse dabei: „Gemeinsam ist besser als gegeneinander.“ Keine Konkurrenz, sondern eine Erweiterung. „Wir sind mittlerweile ein großes Netzwerk aus lokalen Vereinen und Engagierten.“ Die Fäden des Netzwerkes reichen in die Welt hinaus und man profitiere voneinander. Doch die eigentlichen Gewinner dieser Synergien sind die Hansestädter selbst. Denn für sie würde ein vielfältiges Angebot geschaffen. „Allerdings können wir nur eine Plattform bieten und Anstöße geben“, sagt Bert Linke.

Klassik auf dem Knieperteich

Der Startschuss für eine dieser neuen Ideen fällt am 23. Mai – direkt vor dem Wochenende der Europa- und Kommunalwahlen. Das neue Projekt trägt den Namen „Klassik in der Bürgerphilharmonie“. In diesem Rahmen wird am 23. Mai um 18 Uhr die Pianistin Babette Hierholzer gemeinsam mit der Sopranistin Christine Reber auftreten. „Wir freuen uns riesig, dass wir diese beiden international erfolgreichen Musikerinnen nach Stralsund locken konnten“, sagt Gisela Reinhold, die zu den Initiatoren dieser Reihe gehört. Denn die Bürgerphilharmonie soll keine Eintagsfliege bleiben, sondern an jedem vierten Donnerstag im Monat stattfinden. „Wer sich vorstellen kann, dort aufzutreten, egal ob nun Ensembles aus Musikschulen oder professionelle Musiker, kann sich gern bei uns melden“, erklärt Bert Linke. „Wir suchen dafür noch füllende Programme.“

Spielt das Wetter mit, dann werden die Konzerte auf einem 16 Quadratmeter großen Ponton stattfinden, der vom Technischen Hilfswerk ( THW) zur Verfügung gestellt wird und mitten im Knieperteich schwimmt. „Eine fantastische Kulisse“, schaut Gisela Reinhold voraus.

Einblicke ins Leben Clara Schumanns

Am 25. Mai wird das Musikerinnen-Duo übrigens noch einmal auftreten. Dann jedoch bei einem Hauskonzert, in der Mönchstraße 12 bei Angelika und Anton Werner. Mit Auszügen aus Tagebüchern und Briefen gewähren Christine Reber und Babette Hierholzer Einblicke in das bewegte Leben der Pianistin und Komponistin Clara Schumann, die in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag hat.

Doch die Konzerte sind nur ein Baustein der Veranstaltungen am Wahl-Wochenende, das unter dem großen Motto „Sprechen wir über Revolution“ steht. „Jeder hat seine eigenen Assoziationen zu Revolution“, sagt Bert Linke. „Aber wir würden das an diesem Wochenende gern ausschließlich positiv besetzen.“

Eigene Gedanken in Worte fassen

Nach dem Klassik-Konzert geht es am 24. Mai mit einem Internationalen Poetry Slam im Bürgergarten weiter. „Jeder hat eine Geschichte, egal, ob Stralsunder oder Zugezogener“, ist Gisela Reinhold überzeugt. „Und viele dieser Geschichten sollten mal erzählt werden.“ Deshalb wird von 10 bis 18 Uhr ein Workshop angeboten. Dort können sich diejenigen, die ihre Geschichte erzählen wollen, mit Poetry Slamern zusammen setzen und die eigenen Gedanken gemeinsam in Worte fassen. „Wir werden an diesem Tag auch Dolmetscher vor Ort haben“, sagt Gisela Reinhold, denn sie könne sich vorstellen, dass auch gerade Menschen, die zu uns geflohen sind, eine Menge zu erzählen haben.

Am Abend können dann die Geschichten von 18 bis 22 Uhr vorgetragen werden. „Ob das dann die Slamer machen oder der Erzähler selbst sich traut, kann jeder für sich entscheiden“, so Bert Linke.

Das direkte Wahl-Wochenende ist dann ohne feste große Veranstaltungen geplant. „Es wird Musik geben und die Leute können sich bei uns einfach treffen, Gespräche führen oder einfach die Atmosphäre genießen.“

Speed-Dating mit Politikern Ein Politiker-Speed-Dating veranstalten am Sonnabend der Stralsunder Bürgergarten und die OSTSEE-ZEITUNG im Bürgergarten am Knieperdamm. Dabei sollen mehrere Kandidaten für die Bürgerschaft mit den Menschen direkt ins Gespräch kommen. Vorab gibt’s zur Erwärmung eine Podiumsdiskussion, an der je ein Kandidat der verschiedenen Parteien und der Wählergemeinschaft Bürger für Stralsund (BfS) teilnimmt. Moderiert wird die Runde von OZ-Redaktionsleiter Benjamin Fischer. Während des Speed-Datings stehen im Anschluss an jedem der Tische zwei Politiker zur Diskussion zur Verfügung. „Im Hinblick auf die Kommunal- und Europawahlen am letzten Maiwochenende wird es Zeit, sich zu unterhalten – persönlich, direkt und fair“, sagt Bürgergarten-Betreiber Bert Linke. Am 26. Mai werden ein neues Europaparlament und in Mecklenburg-Vorpommern neue Kommunalvertretungen gewählt. Am Sonnabend ist folgender Ablauf geplant: ab 15 Uhr Podiumsdiskussion mit ausgewählten Bürgerschaftskandidaten. Anschließend Politiker-Speed-Dating. Dabei ertönt alle zweieinhalb Minuten ein Gong. Dann müssen die Kandidaten und Zuhörer die Tische wechseln.

Miriam Weber