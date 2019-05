Stralsund

Der ökologische Verkehrsclub Deutschland ( VCD) hatte in dieser Woche zu einer Podiums- und Publikumsdiskussion mit Parteienvertretern geladen. Thema: Der öffentliche Nahverkehr im Landkreis Vorpommern-Rügen. Die Veranstaltung in Stralsund mündete in zwei Erkenntnissen. Die gute Nachricht: Alle vertretenen Parteien ( CDU, SPD, Grüne, Linke) sehen deutlichen Bedarf für Verbesserungen bei den Verkehrsangeboten. Die schlechte: Unterschiede zwischen den Kandidaten für die Kreistagswahl am 26 Mai ließen sich kaum erkennen. CDU-Mann Andreas Kuhn machte den Anwesenden allerdings Hoffnung, dass Bus- und Bahnangebote tatsächlich ausgebaut werden könnten: „In den Jahren seit der Kreisgebietsreform war der Nahverkehr eine Herkules-Aufgabe, auch weil die finanzielle Situation so schwierig war. Inzwischen geht es dem Kreis aber finanziell gut“, sagte er. Er und seine Mitberwerber sprachen dabei nicht nur von mehr Bussen und Bahnen. Im Fokus der Diskussion stand auch ein landesweiter Tarifverbund, die bessere Abstimmung der Fahrpläne zwischen Bus und Bahn und eine bessere Infrastruktur an Bahnhöfen und Haltestellen. Ein besserer Nahverkehr sei dabei nicht nur für die einzelnen Fahrgäste wichtig, sondern liege auch im Interesse der Unternehmen, die mit anderen Regionen Deutschlands um Arbeitskräfte konkurrieren.

Laut Angaben des VCD liegt der Anteil des Bus- und Bahnverkehrs in der Region bei gerade mal fünf Prozent. Rechne man die Schüler heraus, nutze jeder Bewohner des Kreises die Angebote im Schnitt nur einmal im Monat. Attraktiver könnte der Nahverkehr durch Ruf- oder Bürgerbusse werden. In zahlreichen Regionen in Land und Bund werden derzeit Modelle dazu getestet. „Andere Landkreise sind da schon weiter. Aber das hat für uns den Vorteil, dass man sich vieles schon in der Praxis ansehen kann, um das zu übernehmen, was erfolgreich funktioniert“, so Rolf Martens (Grüne).

Carsten Schönebeck