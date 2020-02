Ohne Bus nix los: In Stralsund, Bergen, Ribnitz-Damgarten, Barth und Grimmen bleiben die Busse am Donnerstag in den Depots. Gewerkschaft fordert Wertschätzung der Arbeit. Welche Aufgaben das umfasst, berichtet hier ein langjähriger Fahrer.

Busfahrer aus Leidenschaft: So sieht der Arbeitsalltag in und um Stralsund aus

