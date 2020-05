Busse verkehren ab 10. Mai nach Sommerfahrplan in Stralsund

Stralsund

Am 10. Mai startet die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) in Stralsund in die Sommersaison. Die Busse im Stadtverkehr fahren ab Sonntag nach Sommerfahrplan. Der gilt bis zum 10. Oktober 2020.

Das Fahrplanangebot entspreche grundsätzlich dem des Winterfahrplans, teilt VVR-Sprecher Michael Lang mit. „Lediglich auf der Linie 6 gibt es montags bis freitags und am Sonnabend jeweils auf der letzten Fahrt minimale Fahrzeitanpassungen für die Haltestellen Stralsund Frohes Schaffen und Stralsund Ostsee-Center.“

Anzeige

Linie 7 noch abhängig von Corona-Schutzmaßnahmen

Die Linie 7 soll im Juli und August wieder zwischen Rügendammbahnhof und dem Hafen Stralsund verkehren, wo sie unter anderem die Haltestelle Ozeaneum bedient. „Voraussichtlich“, macht Lang deutlich. „Über die Aufnahme dieser saisonal begrenzten Leistung wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der derzeitig geltenden Restriktionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entschieden.“

Weitere OZ+ Artikel

In der Großen Parower Straße und am Tribseer Damm müssen Fahrgäste weiterhin Einschränkungen im Busverkehr in Kauf nehmen. Die sind den andauernden Straßenbauarbeiten geschuldet. Die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten vorgenommenen Umleitungen und Haltestellenverlegungen bleiben bestehen.

Panne zum Start: Fahrplanheft kommt später

Der Start in die Sommersaison im Stralsunder Stadtbusverkehr ist mit einer kleinen Panne verbunden. Das Heft für den Sommerfahrplan können Hansestädter nämlich nicht mit dem Startschuss am Sonntag beziehen. Wie der kreiseigene Nahverkehrsbetrieb informiert, wird es zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. „Technisch bedingt“, heißt es seites der VVR, die um Entschuldigung bittet.

Das gilt auch für die Haltestellenaushänge. Sie werden etwas später ausgetauscht. Bis dahin behalten die aktuellen Aushänge ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen dazu gibt es über die Schaltfläche „ Stralsund“ auf der Internetseite der Verkehrsgesellschaft unter www.vvr-bus.de.

Lesen Sie auch:

Von Udo Burwitz