Stralsund

Format mit Zukunft: Gut 150 Menschen waren am Sonnabend beim Wahlforum mit Politiker-Speed-Dating zu Gast im Stralsunder Bürgergarten. Zu der Veranstaltung hatten der Bürgergarten und das Unternehmen Kozmos-Veranstaltungstechnik in Kooperation mit der OSTSEE-ZEITUNG eingeladen.

Den Startpunkt in den kommunalpolitischen Nachmittag markierte zunächst eine muntere Podiumsdiskussion mit verschiedenen Spitzenkandidaten für die Stralsunder Bürgerschaft, die von OZ-Redaktionsleiter Benjamin Fischer moderiert worden ist. Im Podium Platz genommen hatten: Robert Gränert (Die Partei), Thoralf Pieper ( FDP), Ann Christin von Allwörden ( CDU), Ute Bartels ( SPD), Thomas Haack (Bürger für Stralsund), Marc Quintana Schmidt (Linke), Jürgen Suhr (Grüne) und Jens Kühnel ( AfD).

Anschließend hatten die Besucher die Möglichkeit, mit den Kommunalpolitikern beim Speed-Dating direkt miteinander ins Gespräch zu kommen.

Nach zweieinhalb Minuten ertönt der Gong

Zwei Politiker einer Partei standen pro Tisch Rede und Antwort, nach zweieinhalb Minuten erklang ein Gong und der nächste Bürger hatte die Chance, seine Fragen loszuwerden. „Ein neues, offeneres Format, das unbedingt noch einmal wiederholt werden sollte“, sagte Stefan Bauschke ( CDU) begeistert und fasste damit die Meinung aller Anwesenden zusammen. „Die Kombination macht es. Erst die Diskussion auf dem Podium und im direkten Gespräch haben die Bürger die Chance, diese Themen noch einmal zu vertiefen und nachzuhaken.“

Keine Luftschlösser bauen

Und da gab es einige Themen, die bei der Diskussionsrunde für hitzige Debatten sorgten. Etwa die Erweiterung des Strelaparks oder die Idee vom Bau eines Schwimmbades auf der Hafeninsel. An dieser Stelle bat Jürgen Suhr seine politischen Gegner um mehr Seriosität. „Niemand sagt, was dieses Vorhaben konkret kosten würde. Aber Sie vermitteln den Menschen den Eindruck, dass solche riesigen Projekte machbar sind. Aber am Ende des Tages sind sie einfach nicht realisierbar.“ Auch Jens Kühnel erklärte, dass er kein Schwimmbad dort brauche.

Bürger mit einbeziehen

Auseinander gingen die Meinungen bei der Frage nach dem Umgang mit Bürgeranfragen in den Sitzungen der Stralsunder Bürgerschaft. „Haben Sie Angst vor den Fragen der Menschen, die Sie gewählt haben?“, fragte Benjamin Fischer. Bisher sei es nicht einfach, seine Fragen spontan stellen zu können. Thomas Haack ist da anderer Ansicht. „Vorbereitungszeit für die Stadtverwaltung muss sein, sonst gibt es wenige Antworten in der Sitzung selbst.“ Ute Bartels und Jürgen Suhr hingegen wünschen sich eine andere Umgangskultur mit den Bürgern. Auch Ann Christin von Allwörden erklärte, dass „das Konzept vielleicht geändert werden muss. Wir sollten über ein lockeres Format nachdenken“, so die CDU-Politikerin.

Locker sollte hingegen nicht beim Thema der Postenvergabe bei kommunalen Gesellschaften umgegangen waren. Dort sei mehr Transparenz notwendig, darüber waren sich die Podiumsgäste einig. An dieser Stelle richtete Jürgen Suhr sein Wort direkt in Richtung der Christdemokraten, die in der Vergangenheit oft den Umgang der Presse mit Kommunalpolitikern öffentlich kritisiert hatten: „Bitte achten Sie wieder mehr die Pressefreiheit. Erst durch sie können solche Geschichte überhaupt ans Tageslicht kommen.“

Eine Frage aus dem Publikum richtete sich direkt an AfD-Kandidat Jens Kühnel. Ihm wurden verfassungsfeindliche Posts auf der Plattform Facebook aus den Jahren 2014/15 vorgehalten. Auf die Frage, wie er heute darüber denke, erklärte Kühnel: „Dazu stehe ich noch immer.“

Positives Fazit

Fabian Schwabe von Kozmos Veranstaltungstechnik war nach der Veranstaltung zufrieden: „Dass so viele Leute gekommen sind, zeigt, dass das Interesse der Stralsunder an der Politik nicht ganz erloschen ist. Wir wollten die menschliche Ebene zu den Politikern wieder herstellen und das geht am besten durch persönliche Gespräche.“ Außerdem hoffe er, dass einigen vielleicht nun klarer sei, welcher Person und Partei sie in zwei Wochen ihre Stimme geben. Am 26. Mai werden ein neues Europaparlament und in Mecklenburg-Vorpommern neue Kommunalvertretungen gewählt.

Miriam Weber