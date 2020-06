Campus-Kita Küstenkinder: Stralsund bekommt neuen Kindergarten

Stralsund

Endlich tut sich wieder was an der angespannten Kita-Front. Am Donnerstag wurde an der Kupfermühle der Grundstein für eine neue Kindertagesstätte gelegt. Das Haus, das der Internationale Bund (IB) von Investor Fred Muhsal mietet, hat Platz für 44 Krippen- und 94 Kindergartenkinder. Läuft alles gut, könnte die Kita im Sommer 2021 fertig sein.

„Vor zweieinhalb Jahren hatten wir mit der Planung begonnen. Dabei war es gar nicht so leicht, einen richtigen Standort zu finden. Wir haben Projekte für mehrere Flächen angefertigt“, sagte Investor Fred Muhsal am Donnerstag bei der Grundsteinlegung und machte in kleinerer Runde später kein Geheimnis daraus, dass er zwischenzeitlich schon fast aufgeben wollte.

Muhsal, gebürtiger Stralsunder, ist Immobilienentwickler. Der 57-Jährige wohnt inzwischen in Waren und gehört zu den größten Investoren in Mecklenburg-Vorpommern.

IB-Campus Küstenkinder entsteht

IB-Regionalleiter Martin Pollmann verriet dann auch schon mal den Arbeitstitel für das neue Haus: IB-Campus-Kita Küstenkinder. „Es war ein langer, anstrengender Weg bis hierher, wir sind so froh, dass wir jetzt endlich den Baustart feiern können“, so der IB-Chef und dankte allen Beteiligten für ihr Engagement. Der IB selbst investiert in Möbel und Außengelände und bekommt dafür Fördermittel aus dem Kita-Programm des Bundes.

Bildergalerie von der Grundsteinlegung für die neue Kita in Stralsund

Zur Galerie Das Haus an der Kupfermühle hat Platz für 44 Krippen- und 94 Kindergartenkinder. Die 25. Kita in Stralsund soll im Sommer 2021 fertig sein. Investor ist Fred Muhsal, der Internationale Bund mietet sich ein.

Stralsund Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) sagte, es sei kaum zu glauben, dass ein Kita-Neubau zweieinhalb Jahre Vorlauf brauche. „Wir wollen da demnächst auch etwas ändern, das muss alles schneller gehen.“ Und schon hatte er die Mädchen und Jungen aus der Kita Lütt Matten dazu eingeladen, gemeinsam eine Nachricht in die Zukunft zu schicken. Die kostümierten Vorschulkinder hatten zuvor mit einem wirklich bunten Programm aus dem Leben einer Vogelfamilie gezeigt, wie schnell der Nachwuchs aus dem Ei schlüpft – und wünschten der Kita, dass das ebenso fix funktioniert.

Zeitkapsel proppevoll gestopft

Die Zeitkapsel in Form einer zylinderförmigen Schatulle wurde eifrig gefüllt. Der OB hatte sowohl Karten von „650 Jahre Stralsunder Frieden“ als auch von „ Stralsund hält zusammen“ dabei. Die in diesen Zeiten alles bestimmende Corona-Maske als Mund-Nasenschutz mit Stralsund-Zeichen gehörte fürs Stadtoberhaupt unbedingt dazu. Investor Fred Muhsal verstaute die Bauzeichnungen in der Kapsel, und IB-Chef Martin Pollmann hatte von den Kindern Zeichnungen bekommen, die unbedingt die Zeitreise mitmachen sollten.

Die Bauarbeiten an der Kupfermühle laufen auf Hochtouren. Er wir bis 2021 eine neue Kita gebaut. Quelle: Stefan Sauer

Sogar eine kleine Box mit guten Wünschen, aber auch Fragen wie „Können die Autos in 100 Jahren fliegen?“ des IB-Horthauses von nebenan verschwanden in dem Behälter. Und die OSTSEE-ZEITUNG, aber auch Münzen sollen ein Stück Zeugnis unserer Tage ablegen. Die proppevolle Box wurde dann fein säuberlich eingemauert.

Über 4000 Kinder werden täglich in Stralsund betreut 24 Kitas hat die Hansestadt Stralsund, alle befinden sich in freier Trägerschaft. 4200 Plätze stehen insgesamt zur Verfügung. Im Hort sind es 1729 Plätze, den Kindergarten besuchen 1957 Kinder, 565 der jüngsten Sundstädter werden in der Krippe betreut. 346 Mädchen und Jungen im Alter bis zu drei Jahren werden von den Tagesmüttern umsorgt. 288 Plätze fehlen derzeit in Stralsund: 105 in der Krippe, 183 im Kindergarten. Abhilfe schaffen der Neubau eines zweiten Hauses der Montessori-Kita in Grünhufe mit 89 Plätzen (Einweihung im Juli 2020) und der Neubau an der Kupfermühle mit 138 Plätzen (Einweihung spätestens Ende 2021). Konkrete Planungen gibt es auch bereits für den Ersatz-Neubau der Awo-Kita Spielkiste. iso

Mit Neubau etwas Entspannung an der Kita-Front

Mit dem neuen IB-Haus kann das Minus an Kita-Plätzen in Stralsund etwas abgetragen werden. Seit fast vier Jahren schiebt die Hansestadt einen Fehlbedarf von 288 Plätzen vor sich her – 105 in der Krippe und 183 im Kindergarten. Für eine erste Entspannung sorgte bereits der Neubau einen zweiten Hauses bei Montessori in Grünhufe.

Die Großen der Kita Lütt Matten, die in sechs Wochen zur Schule kommen, gratulierten mit einem bunten Auftritt aus dem Leben einer Vogelfamilie zur Grundsteinlegung der neuen Kita. Quelle: Stefan Sauer

89 Plätze sollen dort in den nächsten Wochen eingeweiht werden. Mit den 138 Plätzen an der Kupfermühle wird 2021 dann also ein nächster Schritt getan. In Planung ist zudem der Ersatz-Neubau der Awo-Kita Spielkiste gleich neben der Jahnsportstätte.

Investor Muhsal will noch eine Kita bauen

Und auch Investor Fred Muhsal möchte noch eine Kita errichten, und zwar in Andershof. „Ich hoffe, dass der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan bald in der Bürgerschaft behandelt wird“, sagte er uns am Rande der Grundsteinlegung. Mögliche Träger seien der Verein Lebensräume oder der IB. Nach den Erfahrungen der letzten Projekte wird das Verfahren aber zwischen zwei und drei Jahren dauern. So lange müssen sich dann auch die letzten suchenden Eltern gedulden.

Investor Fred Muhsal, gebürtiger Stralsunder, ist einer der größten Investoren des Landes. Quelle: Stefan Sauer

Doch auch mit einem Neubau in Andershof sind in Stralsund noch nicht alle Probleme gelöst, denn sollte bis 2025 der Rechtsanspruch für alle Eltern von Erst- bis Viertklässlern auf einen Hortplatz bestehen, fehlen weitere Kapazitäten. In erster Linie ist das allerdings eine Aufgabe des Landkreises, denn der ist für die Kinder- und Jugendbetreuung verantwortlich, legt Prioritäten fest und verteilt über den Jugendhilfeausschuss Fördermittel. Natürlich gelingen Bau-Projekte nur in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Wohnsitzgemeinde.

Von Ines Sommer