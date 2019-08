Cannabis-Plantage in Siemersdorf entdeckt

Stralsund 100 Planzen im Einfamilienhaus - Cannabis-Plantage in Siemersdorf entdeckt In Siemersdorf bei Tribsees nahmen Polizisten am Montag eine Cannabis-Plantage hoch. Ein Mann aus Rostock betrieb diese im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses. Er wurde festgenommen.

KPI HRO_CannabisSiemersdorf Circa 100 Cannabis-Pflanzen mit ausgeprägtem Blütenstand stellten Polizisten am Montag in einem Einfamilienhaus in Siemersdorf fest. Quelle: Polizei