Carport in Stralsund in Flammen: Nachbar holt Ehepaar aus dem Haus

Stralsund

Für einen ordentlichen Schrecken im Wohngebiet und einen Einsatz von reichlich Feuerwehr-, Polizei- und Rettungsfahrzeugen sorgte am Freitagabend ein Feuer, das im Carport eines Einfamilienhauses in Andershof ausbrach.

„Als ich gegen 20 Uhr mit dem Einkauf nach Hause kam, habe ich den Qualmgeruch schon bemerkt, dachte aber, dass es aus einem Kamin der Nachbarn kommt oder vielleicht jemand seinen Tannenbaum verbrennt“, berichtet Doreen Mähl. Als sie nach dem Verstauen des Einkaufs jedoch aus dem Fenster schaute, entdeckte sie die Flammen, die aus unmittelbarer Nachbarschaft kamen. Ihr Mann rief nicht nur umgehend die Feuerwehr, sondern schaute auch sofort nach dem Feuerausbruch. Nur zwei Häuser weiter in der Andershofer Weide brannte ein Carport bereits in voller Ausdehnung, die Flammen schlugen meterhoch und auf den Dachstuhl des Hauses über.

Die Bewohner des Hauses waren zu diesem Zeitpunkt noch direkt im Geschehen. „Die Frau war im Haus, der Mann wollte löschen. Mein Mann hat die beiden dann erstmal rausgeholt“, so die Anwohnerin. Unterdessen sammelten sich immer mehr Nachbarn in der Straße. „Hier brach die Panik aus. Gefühlt hat es ewig gedauert, bis die Feuerwehr hier war. Man hat auch schon Angst gehabt um das eigene Haus. Die Glut flog hier rüber“, beschreibt Doreen Mähl die Situation.

Glut wehte weit über die Häuser

Auch Anwohner, die etwa 200 Meter entfernt wohnen, bekamen Angst. „Selbst in unserem Garten haben wir noch Glut entdeckt. Der Wind wehte es fast bis auf die Greifswalder Chaussee“, so eine andere Anwohnerin. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr holte die Polizei die unmittelbaren Nachbarn dann aus ihren Häusern. Auch Familie Mähl musste ihr Heim vorerst verlassen, wurde von anderen Nachbarn aufgenommen. Das Ehepaar aus dem Brandhaus wurde vor Ort in zwei Rettungswagen mit Verdacht auf Rauchvergiftung versorgt.

Kümmern mussten sich die Einsatzkräfte jedoch auch um die nächsten Nachbarn. Der in Brand geratene Carport – in dem nach Aussage von Nachbarn reichlich Brennholz gelagert wurde – grenzt direkt an die Garage des Nachbarhauses. Die Familie konnte noch ein Auto aus der Garage in Sicherheit bringen. Die Garage selbst hat erheblichen Schaden erlitten. Auch die darüber liegenden Fenster des Einfamilienhauses haben die Auswirkungen des Feuers zu spüren bekommen. Der Rolladen vor einem der Fenster war stark verformt, das kleine Fenster im Dachboden geborsten.

Betroffene Häuser weiter bewohnbar

Gegen 21.30 Uhr durfte Familie Mähl wieder in ihr Haus. Kurz darauf gab die Feuerwehr auch die beiden unmittelbar betroffenen Häuser wieder für ihre Bewohner frei. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Stralsund bestätigte, durften die Anwohner auch über Nacht in ihren Häuser verbleiben.

In dem Einfamilienhaus mit dem abgebrannten Carport wurde zwar das Obergeschoss stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Untergeschoss kann aber weiter bewohnt werden, was das Ehepaar auch in Anspruch nehmen wollte. Nachdem sie während der Löscharbeiten in den Rettungswagen versorgt wurden, war ihnen der Schock noch anzusehen. Im Krankenhaus wollten sie die Nacht jedoch nicht verbringen. Da die Fenster des Nachbarhauses geschlossen blieben, war auch hier keine zu hohe Rauchbelastung zu erwarten, sodass die Familie auch wieder in ihr Haus konnte.

Deutlich wurde an diesem Abend aber auch die Arbeit des Windes, wie die weit umherfliegende Glut zeigte. Während die Windrichtung dem zum Brandherd gehörendem Haus zugutekam, war das Nachbarhaus um so schneller davon betroffen. „Die Häuser stehen hier so eng. Wäre die Feuerwehr nur zehn Minuten später hier gewesen, wäre es vielleicht schon eine Katastrophe gewesen“, so ein Nachbar.

Letztendlich kamen hier alle nochmal mit dem Schrecken davon. Ein Ersthelfer verletzte sich beim Übersteigen des Zaunes an beiden Händen. Der 68-jährige Hausbewohner erlitt leichte Brandverletzungen im Rückenbereich. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei nach ersten Einschätzungen auf 120000 Euro. Ob es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt oder fahrlässige Brandstiftung handelt, konnte bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt werden.

Von Wenke Büssow-Krämer