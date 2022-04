Stralsund

Die Bedingungen für Radfahrer sollen in Stralsund in den kommenden Jahren an vielen Stellen deutlich verbessert werden. Die Verwaltung bringt ein millionenschweres Ausbauprogramm auf den Weg, das weite Teile des Stadtgebiets berücksichtigt. Nur die Altstadt bleibt weitestgehend außen vor. Stephan Bogusch von der Abteilung Straßen und Verkehrslenkung, Bauamtsleiter Frank-Bertolt Raith und Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) stellten die Pläne am Freitag im Rathaus vor.

Zu den größten Projekten zählt ein Fahrrad-Parkhaus am Bahnhof für bisher veranschlagte 1,2 Millionen Euro. Auf zwei Etagen werden 370 Stellplätze, Schließfächer, eine Elektro-Ladestation, eine Werkstatt und ein Fahrradverleih eingerichtet. Laut Planungen der Stadt soll es vom Parkhaus einen Zugang direkt zu den Bahngleisen geben, allerdings ist die Bahn damit nicht ganz einverstanden. Denn diese hat ein Interesse daran, dass ihre Kunden auch durchs Gebäude gehen und an ihren anderen Kunden – dem Bäcker und dem Kiosk – vorbeikommen.

Die Abstellanlage am Stralsunder Bahnhof ist oft vollkommen zugestellt. Quelle: Kai Lachmann

Stralsund lernt aus Greifswalder Fehlern

Das Ziel, die Radstation 2023 in Betrieb zu nehmen, ist laut Bogusch „sportlich“. Klar ist schon jetzt, dass das unsägliche Gewusel an den überfüllten Fahrradständern neben dem Bahnhof dann ein Ende haben wird – sie kommen nämlich weg. Das wird vermutlich einer der Hauptgründe sein, um der Sache zum Erfolg zu verhelfen. Denn in Greifswald steht eine ähnliche Abstellanlage und wird kaum angenommen, weil die Benutzung etwas kostet. Die kostenlosen Fahrradständer daneben sind hingegen gut frequentiert.

Die Fahrräder, die vor dem Greifswalder Bahnhof abgestellt werden, sollten eigentlich in der Radstation stehen. Doch die Realität sieht so aus. Quelle: Christin Lachmann

Auch in Stralsund soll ein Preis von einem Euro am Tag eingeführt werden, Dauernutzer könnten vergünstigte Monatskarten kaufen. Allerdings soll nur das Erdgeschoss kostenpflichtig sein. Auf der oberen Etage wird das Abstellen gratis sein. „Wir wissen nicht, wie das angenommen wird“, sagt Bogusch. Er geht aber davon aus, dass die unterschiedlichen Möglichkeiten den Radfahrern entgegenkommen. „Teure Elektroräder sicher abstellen zu können, wird zunehmend wichtiger.“

Brücke über die Bahnschienen in Höhe der Lokschuppen

Neben der Radstation nimmt die Stadt zahlreiche weitere größere und kleinere Vorhaben in Angriff – vorwiegend betreffen sie den Ausbau und die Verbindung von Fahrradstraßen und Radrouten. Aber auch Projekte, wie ein Radwegbau entlang der Wasserkante am Nordhafen oder eine Brücke über die Bahnschienen, um die Feldstraße und die Lokschuppen mit dem Bahnweg und dem Wohngebiet südlich des kleinen Frankenteichs zu verbinden, stehen auf dem Programm.

„Früher haben wir gesagt, dass wir die Radwege dort ausbauen, wo wir auch die Straßen neu machen. Aber dann wird man nie erleben, dass man ein auskömmliches Radwegenetz bekommt“, berichtet Badrow. „Also haben wir vor eineinhalb Jahren die Strategie geändert. Ziel ist es nun, die vorhandenen Lücken im Radwegenetz zu schließen, um durchgängig befahrbare Wege zu haben.“

Das ist konkret geplant Ausbau der Hainholzstraße und Ausweisung als Fahrradstraße mit der Regelung „Kfz frei“, das heißt, Fahrräder haben Vorrang, Pkw dürfen die Straße dennoch nutzen. Radschutzstreifen auf dem Tribseer Damm und stadteinwärts auf der Rostocker Chaussee, stadtauswärts Radweg. Ebenso wird der Schwarze Weg für Radfahrer ausgebaut und soll mit der Rostocker Chaussee verbunden werden. Auch die Barther Straße bekommt einen Radweg. Ausbau und Verbesserung des Radwegs Heinrich-Heine-Straße und der Situation an der Kreuzung Knieperdamm/Friedrich-Engels-Straße. Fahrbahndeckenerneuerung in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Der Geh- und Radweg am Moorteich soll eine Beleuchtung bekommen. Austausch des Pflasters Birkenweg, An den Bleichen und an den Straßeneinmündungen am Frankenwall. Die Radverkehrsführung in den Straßen An den Bleichen, Carl-Heydemann-Ring, Jungfernstieg und Friedrich-Engels-Straße wird verbessert. Hochschule und Ostseeküstenradweg sollen besser an den Heinrich-Heine-Ring angebunden werden. Auch in der Seestraße an der Ecke der Feuerwehr soll es eine Veränderung geben. Lückenschluss zwischen Heinrich-Heine-Ring und Grünhufer Bogen. Radweg entlang der Wasserkante am Nordhafen. Radstation am Bahnhof mit 370 Stellplätzen (zum Teil kostenpflichtig), Werkstatt, Radverleih und E-Ladestation. Ausbau des Ostseeküstenradwegs in Richtung Greifswald bis zur südlichen Landkreisgrenze.

Schutzstreifen bringen wenig Schutzgefühl

Lückenschlüsse sollen zum Beispiel über sogenannte Schutzstreifen erreicht werden, etwa auf dem Tribseer Damm und auf der Rostocker Chaussee. Schutzstreifen genannt werden meist mit gestrichelten Linien markierte Bereiche für Radfahrer am Fahrbahnrand. Den gefühlten Schutz von Radlern erhöhen sie trotz des Namens eher selten. „Die Schutzstreifen haben Vor- und Nachteile. Der große Vorteil ist, dass Fahrradfahrer gesehen werden“, erklärt Bogusch, „gerade beim Rechtsabbiegen“. Für die Planungen dürfen Organisationen, wie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und der ökologische Verkehrsclub Deutschland VCD, ihre Ansichten einbringen.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine neuen Ansätze gibt es hingegen für die Wasserstraße. Diese verkehrsreiche Kopfsteinpflasterstraße am östlichen Rand der Altstadt können Radfahrer entgegen der Einbahnstraßenrichtung befahren. Für alle Verkehrsteilnehmer und -planer ein unbefriedigender Zustand. „Wir wollen dort Verkehr herausnehmen“, so Bogusch. Auf welche Weise und mit welchem Ziel, wurde aber im politischen Raum „immer wieder kontrovers diskutiert“ und wird es wohl auch weiterhin.

Von Kai Lachmann