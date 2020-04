Chef des Meeresmuseums wollte schon 1967 eine Umbenennung der Fiete-Dettmann-Schule

Stralsund

Heute kennt sie jeder als Hermann-Burmeister-Schule, aber die Ur-Stralsunder wissen, dass die große Schule in der Tribseer Vorstadt bis 1993 den Namen Fiete Dettmann trug.

1972: Schule trägt Namen Fiete Dettmann

Schon 1967 sollte die Schule den Namen des 1807 in Stralsund geborenen Biologen und Zoologen Hermann Burmeister erhalten. Der ehemalige Direktor des Meeresmuseums, Dr. Sonnfried Streicher, hatte sich dafür eingesetzt, jedoch wurde damals sein Vorschlag abgelehnt. Fünf Jahre später, am 6. Oktober 1972, erhielt die POS dann den Namen Fiete Dettmann, eines Mitkämpfers von Ernst Thälmann. Nach der Wende wurde auf Beschluss der Bürgerschaft vom 6. Dezember 1990 die Fiete-Dettmann-Schule zunächst in Schule Tribseer Vorstadt umbenannt.

Anzeige

Platzmangel in der Tribseer Vorstadt

Die Einwohnerzahl Stralsunds stieg nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Aufnahme von Flüchtlingen aus Hinterpommern und Ostpreußen sprunghaft an. Schon nach wenigen Jahren waren die vorhandenen Schulen überfüllt. Besonders in der Tribseer Vorstadt stand die Schulverwaltung vor schier unlösbaren Problemen.

Weitere OZ+ Artikel

Nach dem Krieg unhaltbare Zustände

Eine neue Schule musste her, zu deren Bau man sich schon 1949 bekannte. Dabei blieb es aber zunächst. Die Redaktion der „Landes-Zeitung“ kritisierte am 20. Februar 1950 in einem Artikel die unhaltbaren Zustände. Die Kinder der Tribseer Vorstadt, so die Redaktion, haben es besonders schwer. Wegen der fehlenden Schule müssen sie täglich einen Schulweg von fünf Kilometern bewältigen. Die Redaktion schlug nun vor, eine in der Langenstraße stehende, unbenutzte Baracke in die Tribseer Vorstadt umzusetzen und für die 145 Kinder der 1. Klasse zu nutzen.

Bau begann 1958

Im August 1950 wurde der Bau einer Schule für sechzehn Klassen in den Plan aufgenommen, aber wegen fehlender Finanzen wieder zurückgestellt. Acht lange Jahre zogen ins Land, bis dann endlich im Mai 1958 mit der Einebnung eines Rodelberges der Startschuss für den Bau einer modernen Schule an der Jaromarstraße erfolgte.

Bei der Errichtung der Schule, die 800 Jungen und Mädchen aufnehmen sollte, halfen die Eltern tatkräftig mit. Insgesamt leisteten sie 3000 freiwillige Aufbaustunden, die etwa 25 % der Baukosten entsprachen. Am 1. September 1959 erfolgte die feierliche Übergabe der Schule. Vorab erschien in der „OSTSEE-ZEITUNG“ ein euphorischer Artikel. Hier ein kurzer Ausschnitt:

Einweihung im September 1959

„Neben uns im Stralsunder Neubau steht ein junger Maler: Wie anders sah das doch damals aus, als ich zur Schule ging. Volksschule, Arbeitsdienst, totaler Krieg. Das war unsere Perspektive. Wie schön, unfassbar schön, haben es doch die Kinder heutzutage“. Stimmt. Zur feierlichen Übergabe der Schule fanden sich neben den Schülern „Hunderte von Einwohnern“ ein. „Schon lange vor der Zeit“, so schrieb die OZ in ihrer Ausgabe vom 2. September 1959, hatten sie sich vor dem Haupteingang versammelt und warteten bei flotter Musik, die das Orchester der Seestreitkräfte darbot, auf Dinge die da kommen sollten.“

Olympiasieger Christian Schenk besuchte einst „ Fiete Dettmann “-Schule

Übrigens: Der bekannteste Schüler der Einrichtung war Christian Schenk, Olympiasieger im Zehnkampf. Und noch etwas: Ebenfalls am 1. September 1959 wurde eine neue Schule in Altenpleen eröffnet, eine der größten Landschulen. Die dortige Einschulung der Abc-Schützen übertrug der Deutsche Fernsehfunk. Andreas Neumerkel

Von Andreas Neumerkel