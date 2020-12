Prohn

Pastorin Mechthild Karopka glaubte, ihren Augen nicht zu trauen: Da fielen plötzlich Steine von der Decke der Prohner Dorfkirche. Risse traten zutage, die eine Vermutung bestätigten: Zwischenzeitlich war das Fundament abgesackt. „Wir haben erst mal notdürftig repariert, damit der Bereich nicht gesperrt werden musste. Der Chorraum ist das Herz einer jeden Kirche, gar nicht auszudenken, wenn der nicht zugänglich ist. Dann stehen die Brautpaare im Gang ...“ Aber der Kirchengemeinde war schon klar, dass sich mit den Schäden eine größere Maßnahme ankündigt.

Gebäude miss langfristig gesichert werden

Nun konnte sie also nicht mehr lange aufgeschoben werden, die Sanierung des Chorraums. Wichtigster Bestandteil der Baumaßnahme ist das Setzen von Ankern, um die Statik des Gebäudes dauerhaft zu sichern. Außerdem müssen die Risse ausgebessert und Teile des Mauerwerks saniert werden.

Die Risse im Chor der Prohner Kirche sind nicht zu übersehen. Jetzt wird eine Sanierung angeschoben. Quelle: Ines Sommer

Um den ältesten Teil der Kirche, der immerhin aus dem 13. Jahrhundert stammt, wieder herzurichten, sind laut ersten Bauuntersuchungen, die zügig in Auftrag gegeben wurden, rund 224 000 Euro nötig. Geld, das die Kirchen heutzutage nicht haben. Amtsvorsteher Thomas Reichenbach hatte im Gespräch mit der Pastorin da so eine Idee.

Kunstraub 2019 in Prohn: Täter noch nicht geschnappt Schock an einem September-Wochenende 2019 in Prohn: Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Dorfkirche ein und haben fünf kunsthistorisch sehr wertvolle Gegenstände gestohlen. Schaden: mehr als 100 000 Euro. Wie Mechthild Karopka auf OZ-Anfrage mitteilte, habe die Staatsanwaltschaft das Verfahren inzwischen eingestellt, von den Tätern fehlt weiterhin jede Spur. Außerdem hat sich die Kirchengemeinde dazu entschlossen, vorerst von einem Nachschnitzen der Figuren Abstand zu nehmen. Der oder die unbekannten Täter hatten damals eine Scheibe im Nebenraum eingeschlagen und verschafften sich so Zutritt zur stets verschlossenen Kirche. Zum nächsten Gottesdienst fehlten drei goldene Holzskulpturen, die im Kirchenschiff aufgestellt waren. Dabei handelt es sich um die beiden Evangelisten Lukas (86 Zentimeter hoch) und Matthäus (85 cm) sowie einen Engel (87 cm), Teil des Altarretabels. Die drei sakralen Holzskulpturen, die 1756 bis 1758 entstanden sind, stammen aus der Werkstatt von Jakob Freese (1720-1778), einem Holzbildhauer aus Stralsund. Zu den erbeuteten Barock-Figuren gehören noch zwei weitere Engel. iso

„Man ist ja gut vernetzt, und ich wusste, dass woanders auch Kirchen aus dem Strategiefonds gefördert wurden“, sagt er und nickt seinem CDU-Parteikollegen Dietmar Eifler zu. „Noch gibt es keinen Zuwendungsbescheid, aber es sieht gut aus. Die Kirche in Prohn könnte mit 150 000 Euro unterstützt werden“, sagt Eifler und betont, dass schon viele Kirchen aus dem Strategiefonds Förderungen bekommen haben.

Große Spendenbereitschaft in Prohn

Und wie kriegt die Kirchengemeinde den Rest von 75 000 Euro zusammen? „Wir werden weitere Förderanträge stellen. Ich freue mich aber auch, dass wir im Moment eine sehr große Spendenbereitschaft verzeichnen. Trotz Corona unterstützen uns viele“, berichtet Mechthild Karopka. Sie freut sich natürlich über den Geldtopf, der sich da plötzlich auftat. Und doch schlagen zwei Herzen in ihrer Brust. „Ich muss automatisch auch an all die anderen denken, die im Moment ganz andere Geldsorgen haben, nämlich Existenznöte“, sagt sie nachdenklich.

Turm und Tür bereits saniert

Aus dem Jahr 2013 stammt das Sanierungskonzept für die Prohner Kirche. Ein dickes Heft. Aber die Prohner haben schon einiges geschafft. So wurde der Turm saniert, die Kanzel und die Eingangstür wurden rekonstruiert, und auch die Pfarrhaus-Sanierung ging voran. Und dennoch liegt noch viel Arbeit vor Architektin, Bauträgern und Geldgebern.

„Das Dach liegt mir ganz doll am Herzen“, so der in diesen Zeiten eher zaghaft geäußerte Wunsch der Pastorin. Aber daran sei jetzt vorläufig nicht zu denken, denn auch sie rechne damit, dass es durch die Corona-Krise ein Viertel weniger Einnahmen geben wird. Da muss der Gürtel erst mal enger geschnallt werden.

Dennoch möchte es Mechthild Karopka nicht versäumen, allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit zu danken. Dass sie sich der Unterstützung des Amtes Altenpleen sicher sein kann, gerade was die Beantragung von Fördermitteln betrifft, versprach Amtsvorsteher Thomas Reichenbach. Zustimmendes Nicken von Verwaltungschefin Ines Materna-Braun.

Kirchenbau aus dem 13. Jahrhundert

Die Prohner Kirche wurde ab Mitte des 13. Jahrhunderts auf einem Hügel errichtet, auf dem zuvor übrigens das Schloss des Rügenfürsten Witzlaw I. gestanden hatte. Der Backsteinbau besteht aus einem eingezogenen quadratischen Chor und der Sakristei im frühgotischen Stil, die mit dem spätgotischen Kirchenschiff aus dem frühen 14. Jahrhundert durch einen spitzbogigen Triumphbogen verbunden sind.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Kirche unter Leitung des Stralsunder Stadtbaumeisters Johann Michael Lübke in neugotischem Stil restauriert und erweitert. Dabei wurde unter anderem der chorbreite Turm bis zur Traufe abgetragen und durch einen schlanken, neugotischen Turm ersetzt.

Von Ines Sommer