Stralsund

Ein Plakat im Schaufenster des Stralsunder Kinos: „Danke fürs Aushelfen, Heimkino. Jetzt übernehmen wir wieder.“ Als Datum ist der 9. Juli aufgedruckt. Das hat Vorfreude geweckt, vor allem, da Betreiber Cinestar bereits im Juni eine baldige Öffnung vieler seiner Häuser angekündigt hatte.

Wer sich aber über das aktuelle Programm am Sund informieren und auch eine Karte buchen möchte, bekommt auf der Internetseite des Lichtspielhauses einen Hinweis angezeigt. „Da sehr viele internationale Blockbuster von Mitte Juli bis auf Weiteres verschoben wurden und es somit wenige neue Filme gibt, ist ein wirtschaftlicher Kinobetrieb aktuell kaum möglich.“

Das Stralsunder Haus bleibt also weiter geschlossen. Einen neuen Termin für den Re-Start gibt es noch nicht. Theaterleiter Karsten Käning war für die OZ nicht zu erreichen.

Auch Greifswald und Neubrandenburg bleiben zu

„Als wir die Öffnung unserer Kinos in drei Wellen geplant haben, gingen wir davon aus, dass ab Mitte Juli wieder die ersten großen internationalen Filme anlaufen“, sagt Cinestar-Geschäftsführer Oliver Fock. „Jetzt hat sich kurzfristig herausgestellt, dass diese Filme (unter anderem ,Tenet’ und ,Mulan’) weiter verschoben wurden.“ Mehrere Kinos der Kette sind zwar schon wieder offen, darunter die in Wismar und Rostock. Die bislang noch geschlossenen Standorte bleiben aber deshalb weiter zu. Von der Entscheidung sind in MV neben Stralsund auch Greifswald und Neubrandenburg betroffen. Auch in Lübeck, wo Cinestar seinen Sitz hat, öffnet sich der Vorhang vorerst nicht.

Für seine Kinos hat Cinestar Hygienekonzepte erstellt. Gäste sollen Tickets und Verpflegung nach Möglichkeit online kaufen, um Wartezeiten zu vermeiden. Der Mindestabstand von 1,50 Metern soll bei der Platzvergabe im Buchungssystem berücksichtigt werden. Die Vorstellungen starten zeitlich versetzt, das Foyer und die Sanitäranlagen werden mit einem Abstands- und Wegeleitsystem versehen. Die Ticketkontrolle erfolgt kontaktlos. Hinzu kommen Desinfektionsspender, eine gute Belüftung und kürzere Reinigungsintervalle.

Welche Filme laufen gerade?

Dies könnte sicherlich auch in Stralsund umgesetzt werden, wenn nicht die Filme fehlen würden. Doch was wird dann in den anderen Häusern gezeigt? Ein Blick auf das Programm zeigt, dass die Auswahl zwar bunt ist, große Kassenschlager aber nicht darunter sind. Zu sehen sind etwa in Rostock der Familienfilm „Paw Patrol – Mighty Pups“, die bereits im März veröffentlichte Satire „Känguru-Chroniken“ sowie die Dramen „Der Fall Richard Jewell“ und „Narziss und Goldmund“.

Marc-Uwe (Dimitrj Schaad) und das Känguru (gesprochen von Marc-Uwe Kling) sind die Stars des Films „Känguru-Chroniken“, der nun erneut in den Kinos gezeigt wird. Quelle: X-Verleih

Von Kai Lachmann