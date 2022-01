City Döner 1 in Stralsund: Solider Döner – aber keine Geschmacks-Explosion

Stralsund

An der Wasserstraße in Stralsund befindet sich in einem kleinen Geschäft der City Döner 1. Unter der Marke „City Döner“ firmieren mehrere Läden in Stralsund. Zwei davon nehmen an der Umfrage teil. Die Läden haben eine längere Tradition in der Hansestadt. Hier wird schnell auch ein Problem offensichtlich: Das Ambiente des etwas in die Jahre gekommenen Ladens an der Wasserstraße ist nicht sehr einladend – aufgrund der Corona-Bestimmungen kann man dort aber derzeit eh nicht vor Ort essen. Eine große Speisekarte hängt über der Theke: fünf Euro für einen Döner, 4,50 Euro für einen Kinderdöner. Auch Salate, Auflauf oder Pizza stehen auf der Speisekarte.

Das Verhältnis von Fleisch und Salat: Der Döner ist groß und reichlich gefüllt. Die einzelnen Schichten sind gut zu erkennen: Erst Soße, dann Rot- und Weißkraut, Zwiebeln, Salat, Tomate und Gurke, wieder etwas Soße, dann das Fleisch, das aus dem Brot herausragt. Auch nach einem kurzen Gang durch die Innenstadt war das Fleisch noch lauwarm, jedoch hätte dieses noch etwas Bräune und Knusprigkeit vertragen.

Soßen: Frisch – aber vergleichbar

Vielfalt und Geschmack der Soßen: Es stehen vier Soßen zur Auswahl: Scharf, Knoblauch, Kräuter und Cocktailsoße. Im Test wird die scharfe und die Kräutersoße ausgewählt. Diese war ausreichend im Döner vorhanden – es war nicht zu viel und nicht zu wenig. Die Soßen schmeckten frisch, aber hoben sich nicht von anderen Dönerläden ab.

Das Brot: Das klassische Dönerbrot mit Körnen gibt es auch bei City-Döner 1. Es war gut gegrillt und hat das Fleisch-Salat-Soßen-Gemisch gut gehalten. Und war am Ende nicht zu matschig. Warm war es allerdings nicht mehr lange.

Freundliche Bedienung – ohne viele Worte

Die Bedienung: Der Herr hinter der Plastikwand scheint kein Mann der vielen Worte zu sein. Er war freundlich, erklärte, welche Zutaten verwendet werden und grüßte nett – auf einen weiteren Schnack ließ er sich allerdings nicht ein. Aber das ist ja auch nicht jedermanns Sache und war vollkommen in Ordnung.

Solider Döner – ohne Geschmacksexplosion

Gesamteindruck: Beim City Döner 1 kann man einen soliden Döner bekommen, der definitiv satt macht. Eine geschmackliche Explosion sollte man aber nicht erwarten. Die Zutaten wirken frisch und der Salat ist knackig. Anders beim dazu bestellten Getränk: Das Mindesthaltbarkeitsdatum des Ayrans war bereits fünf Tage überschritten.

Von Steffi Ploch