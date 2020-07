City Döner Stralsund: Warum Gründer Karasu jetzt mit einem Restaurant in Barth durchstartet

Stralsund

Alles glänzt in Ahmet Karasus neuem Restaurant. Für den 37-jährigen Stralsunder war der 1. Juli ein großer Tag. Nach über einem Monat Bauzeit konnte der Begründer des Stralsunder City-Döner-Imperiums endlich seinen neuesten Laden eröffnen. Dieser steht aber nicht in der Hansestadt, sondern in Barth und firmiert mit „ Istanbul Döner“ unter einem ganz neuen Label. Karasu, der Erfinder der „ Stralsund Pizza“, wagt damit nach über zehn Jahren einen Neuanfang. Raus aus der Hansestadt, hinein ins vorpommersche Umland. Dieser Schritt hat für Karasu strategische wie emotionale Gründe.

Über die Jahre hinweg hat Karasu drei Schnellrestaurants unter der Marke „City Döner“ in Stralsund aufgebaut. Alle drei hat er jetzt verkauft. Zuletzt bewirtschaftete er noch die Filiale am Neuen Markt. „Ich war mit dem Laden nicht mehr zufrieden“, sagt Karasu. „Für mich war klar, dass ich etwas ändern musste.“ Er zog einen Schlussstrich, verkaufte den Laden an einen ehemaligen Mitarbeiter – und suchte nach einem anderen Standort, der sich schlanker managen lässt. Denn weniger Personal bedeutet für den Chef laut Karasu auch weniger Probleme.

Karasu gründet neuen Laden in Barth

Einen neuen Standort fand er in Barth. Rund 30 Minuten entfernt von seiner Stralsunder Heimat. „Der Standort ist richtig gut“, sagt Karasu. „Mitten in der Stadt und trotzdem befinden sich in der Nähe viele große Geschäfte“, sagt Karasu. Gemeint sind etwa der Textildiscounter Takko oder der Lebensmittelmarkt Rewe, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum „ Istanbul Döner“ befinden. „Das Geschäft wird hier funktionieren. Da bin ich mir sicher“, sagt Karasu. Denn durch die großen Läden ist sein Schnellrestaurant auch weniger den touristischen Saisonschwankungen ausgesetzt – wie es sonst auch am Stralsunder Neuen Markt der Fall ist.

Hier am Stralsunder Neuen Markt befand sich Ahmet Karasus letzter City Döner Laden. Quelle: Kay Steinke

Inspiration aus Lübeck

Bisher lag der Geschäftsmann mit kurdischem Migrationshintergrund mit seinen Entscheidungen offenbar richtig. Seine „City Döner“-Kette hatte er sich in Lübeck abgeguckt. „Dort gab es zwei schöne City-Döner-Läden“, sagt Karasu. „Den Namen fand ich damals gut. Als ich meinen eigenen ersten Laden gründete, benannte ich ihn danach. Weil ich mir dachte: Mit diesem Namen wird es schon funktionieren.“ Und wie wird man Chef eines Dönerladens? „Du musst viel arbeiten“, sagt Karasu. „Ich arbeite jetzt schon lange als Chef.“ Der Markt sei hart und umkämpft. Als Chef sei er von morgens bis abends für Mitarbeiter und Kunden ansprechbar. Und so bleibt der 37-Jährige auch den Stralsundern in Erinnerung. Wie er freundlich die Gäste am Neuen Markt bewirtet, im Sommer servierte er Alster und Ayran, im Winter Glühwein. Dazu eine seiner beliebten Kreationen: die Stralsund Pizza. Im neuen Laden gibt es diese nicht mehr.

Barther Tomaten für Barther Pizza

Dafür bietet er in Barth jetzt die „Barther Pizza“ an. Zum Start am 1. Juli befand sie sich diese noch nicht auf der Speisekarte. Da waren aber auch die Flyer noch nicht da. Das ist auf der Pizza unter anderem drauf: Thunfisch, Dönerfleisch, Rucola und – Barther Tomaten. „Für die Tomaten ist Barth bekannt“, sagt Karasu. „Daher war für mich klar, dass auf eine Barther Pizza Tomaten gehören.“ Sonst sei sie der Stralsunder Pizza ähnlich – aber eben weniger scharf. Denn die Stralsund Pizza war mit Peperoni veredelt.

Neuer Laden ist Karasus Vision von Istanbul

Ahmet Karasu (Mitte) mit seinem Istanbul-Döner-Team Quelle: Kay Steinke

Sein neues Restaurant grenzt sich stilistisch klar von der City-Döner-Ära ab. Das Interieur ist in den Farben Rot und Schwarz gehalten, die roten Polstermöbel erinnern an ein amerikanisches Burgerrestaurant. „Der Laden ist ein bisschen meine Vision von Istanbul“, sagt Karasu. Mit weiteren Details und Wandbildern greift er im Laden auch seine eigene Lebensgeschichte auf. Bevor er nach Deutschland kam, hatte er erst im kurdischen Teil der Türkei gelebt, später zehn Jahre in Istanbul. Ein Drittel seines Lebens hat er jetzt jedoch an der Ostsee gelebt.

Kunden tragen Döner zur Eröffnung im Beutel aus dem Laden

Zum Auftakt trugen Kunden die Istanbul-Döner in Beuteln aus dem Laden. Obwohl die Flyer fehlten, hatte es sich offenbar rumgesprochen: Döner für nur drei Euro an den ersten Tagen. Eine Kostprobe. Für den Ansturm zur Eröffnung hatte Karasu extra Unterstützung aus der Familie angefordert, Ali aus Leipzig half aus.

Was für Karasu im neuen Laden nicht fehlen darf: maritimer Kitsch. Seine neue Heimat und die seiner drei Kinder ist die vorpommersche Ostsee. Hier hat er sein Döner-Imperium aufgebaut, hier gehen seine Kinder zur Schule. So stehen auf dem Kühlschrank über Ayran und Cola gleich drei Leuchttürme.

Fleisch, Falafel und Gemüse

Treuer Mitarbeiter: Pizza-Bäcker Toni arbeitet schon lange für Ahmet Karasu und ist ihm nun auch nach Barth gefolgt. Quelle: Kay Steinke

Neben unterschiedlichen Fleischgerichten vom Dönergrill setzt er auf vegetarische Speisen, wie Falafel (Bällchen aus Kichererbsen), frisches Gemüse – und viel Handarbeit. So beschäftigt er seit Jahren mit Toni einen echten Pizzabäcker. Diesem kann man beim Fertigen der Pizza über die offene Theke sogar zusehen. Neben Toni sind zwei weitere Kollegen vom ehemaligen City-Döner-Team mit nach Barth gekommen. „Nur die Besten“, versichert Karasu. Aber auch ein junger Mann aus Barth ist zum Team bereits dazugestoßen.

Ob Karasu wieder nach Stralsund expandieren würde? Vorerst nicht. „Ich bin froh, wenn der Laden in Barth erst mal läuft“, sagt er und hofft auf Kunden Feedback – auch von Stralsunder Freunden. Diese könnten ihn im „schönen Barth“ mal besuchen und seine neueste Kreation probieren – die „Barther Pizza“.

Von Kay Steinke