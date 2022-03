Stralsund

Wie lange ist es her, dass Stralsund ein fulminantes Party-Wochenende bevorstand? Antwort: zu lange. Doch der coronabedingte Winterschlaf hat nun ein Ende, genauer gesagt am Freitag, dem 4. März. Dann dürften am Hüftschwung interessierte Nachtschwärmer wieder „Tanzlustbarkeiten in geschlossenen Räumen“ besuchen. Bedingung: 2G plus – also genesen und geimpft plus getestet oder schlicht geboostert, Auslastung 50 Prozent. Eine Maske wird „empfohlen“, ist also keine Vorschrift.

So sieht das Party-Programm aus: Etwas Live-Musik gefällig? Dann auf zur Bühne Blechwerk, Lindenstraße 142. Dort präsentieren ab 20.15 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) Dr. T einen Abend mit gut tanzbarem und locker geshuffeltem Blues in klassischer Besetzung – Gitarre, Bass, Schlagzeug. Piano, Hammond-Orgel und Percussion bereichern hier und da den Sound. Zudem steht das Gitarren-Duo Enyp auf der Bühne und verbindet Weltmusik mit Drum Machine – energiegeladene Stücke zum vom Hocker gerissen werden.

Bundesprogramm Neustart Kultur macht’s möglich

Organisator Jens Schnibben, der in den Räumen auch die Trommelschule „Trommel mit“ betreibt, hat schon weit vorausgeplant: 13 Konzerte von brasilianischem Reggae (Emersound, 8. April) über Singer Songwriter (Amistat, 17. Mai) bis hin zu Kindermusik (Herr Jan, 18. September) stehen auf dem Programm. Auch eine Multivisionsshow (Mit dem Rad um die Welt, 23. Juni) und eine Lesung (Wie die Westmusik ins Ostradio kam von Mitgliedern der Stern Combo Meißen, 13. Mai) soll es geben. Außerdem plant Schnibben ein Musikfestival während der Hafentage (10. und 11. Juni) vor dem Hansa-Gymnasium. „Meine Stimmung ist wegen des Kriegs getrübt“, sagt er. „Aber dass es endlich wieder losgehen kann, ist natürlich mega!“ Unterstützung gibt es dafür vom Bundes-Förderprogramm Neustart Kultur.

Eine Art Neustart legt auch der Studentenkeller Knuts Bar, Mönchstraß 41, hin. Freitag und Sonnabend werden ab 20 Uhr jeweils 50 Besucher empfangen, wie Lars-Ole Größel sagt. „Wir wollen erst mal testweise für drei Monate öffnen“, so der Geschäftsführer. Sollte das Publikum nach mehr verlangen, werde auch im Sommer auf sein. Eine neue Getränkekarte, Kicker und Tischtennis sollen Leute locken. Bedingung für Gaststätten: 3G.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die ersten 50 Gäste zahlen nur die Hälfte im T1

Wer am 4. März einfach mal wieder richtig feiern will, dürfte in der vom Miura-Team gestemmten Party in der Bar T1, Heilgeiststraße 64, gut aufgehoben sein. Los geht es um 21.30 Uhr. Die ersten 50 Gäste bis 22.30 Uhr zahlen beim Einlass nur die Hälfte. Für den Wumms sorgt Dan Ey.

Um 22 Uhr öffnet auch die Anker Werkstatt, An der Fährbrücke 5, ihre Pforten. Hindurch darf, wer einen Zehner Eintritt löhnt. „DJ Enno wird alles Tanzbare für euch spielen“, kündigen die Veranstalter der Queerbeet-Party an. Und: „An diesem Abend kostet jeder Shot Pfeffi nur einen Euro.“

What is love?

Weiter geht’s am Sonnabend. Bitte einmal laut vorlesen: What is love – Baby don’t hurt me – don’t hurt me – no more ... Falls sich im Kopf gerade ein Ohrwurm eingenistet haben sollte, dürfte das T1 das Passende im Angebot haben. Eine 90s-Party mit dem Tanzmusikverantwortlichen Alex Megane steht auf dem Programm. Auch hier bekommen die ersten 50 Gäste bis 22.30 Uhr wieder den halben Eintritt geschenkt.

Die Anker-Werkstatt legt am Sonnabend eine Nachtschicht ein. DJ Tosa aka Stereoscope, Dp – Melodic Beats und Tim Przykopp mixen Techno und alle so: Yeah! Eintritt: 10 Euro. Ob da was los sein wird? Auf Facebook haben schon mehr als 200 Personen Interesse bekundet.

Von Kai Lachmann