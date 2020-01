Coca Cola in MV: Einst liefen hier Millionen Getränke-Kisten vom Band

Rostock

Mit der Schließung des Standortes Ziesendorf im Landkreis Rostock zieht sich Coca-Cola komplett aus Mecklenburg-Vorpommern zurück. Dabei war das Unternehmen früher ein bedeutender Arbeitgeber im Land. „Nach dem Mauerfall hat sich Coca-Cola in den neuen Bundesländern angesiedelt – entweder mit neuen Standorten oder durch die Übernahme bestehender Kombinate als Produktionsstandort“, so Marlen Knapp, Sprecherin des Unternehmens.

In MV wurden damals Werke in Stralsund sowie Boltenhagen eröffnet. Anfang des Jahres 1994 lief im Ostseebad bereits die viermillionste Coca-Cola-Kiste vom Band. Das Gros der in Glas-Mehrwegflaschen zwischen Rügen und dem Erzgebirge angeboten Getränke werde in Boltenhagen abgefüllt, hieß es damals. Im Oktober des gleichen Jahres wurde die Produktion am Standort jedoch eingestellt.

Im Jahr 2004 fanden auf dem ehemaligen Coca-Cola-Gelände in Boltenhagen Abrissarbeiten statt. Quelle: KES

Das Werk in Stralsund gab es bis 2003. 70 Arbeitnehmer verloren damals ihren Job. Grund für die Schließung sei die damals stark rückläufige Nachfrage nach Mehrwegflaschen gewesen. Das jährliche Abfüllvolumen in Stralsund war von ursprünglich 45 Millionen Litern zuletzt auf nur noch 15 Millionen Liter gesunken. Das Werk war ausschließlich auf Mehrwegflaschen ausgerichtet gewesen.

Ein Mitarbeiter von Coca-Cola hält im November 2000 vor dem Schweriner Landtag ein Protestschild und fordert den Erhalt des von Schließung bedrohten Produktionsstandortes Stralsund. Der Getränkehersteller beschäftigte damals rund 300 Mitarbeiter in MV. Quelle: dpa

Die letzte größere Schließungswelle im Norden gab es 2016, als die Standorte Bremen und Oldenburg dicht machten. Mehrere hundert Mitarbeiter mussten gehen. In MV war das Auslieferungslager in Trollenhagen bei Neubrandenburg betroffen, das zum 1. Juli 2016 geschlossen wurde. 23 der 36 Beschäftigten waren von dem Standort-Aus betroffen.

