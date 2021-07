Bergen

Die Gesundheit stehe an erster Stelle, ist auf einem Schild im Schaufenster der Commerzbank-Filiale am Markt zu lesen, deshalb bleibe sie derzeit vorsorglich geschlossen. Doch aus dem monatelangen Dornröschenschlaf wird die einzige Commerzbank-Filiale auf der Insel wohl nicht mehr erwachen.

Vier der elf Filialen in Mecklenburg-Vorpommern werden geschlossen, auch das Haus in Bergen gehört dazu. Die bundesweite Neustrukturierung der Bank soll ab Oktober beginnen, in den vergangenen Jahren hatte die Bank ein. „Voraussichtlich wird die Filiale temporär auch nicht wieder aufmachen“, so eine Pressesprecherin des Unternehmens. „Das wäre für die Kunden schwer nachvollziehbar. Wir prüfen aber ob es auch nach der Schließung möglich ist, den vorgeschalteten Service-Bereich zu erhalten.“

Digitale Kundenbetreuung per Telefon oder Video

Kunden haben nun die Wahl zwischen einer digitalen Betreuung aus einem Beratungscenter via Telefon, Email oder Videochat, oder müssen den Weg nach Stralsund antreten. „Kommt gar nicht in Frage“, ärgert sich Lothar Schönherr aus Neu Reddesitz, der gerade aus dem Service-Bereich kommt. „Ich bin seit 1993 Kunde und wäre wirklich gern bei der Bank geblieben, aber nicht wenn ich nach Stralsund muss. Frechheit.“ Lia Marie Richter, eine junge Frau aus Bergen steht am Kontoauszugsdrucker. „Ich mache viel online-Banking, da würde mir die Filiale nicht fehlen. Aber ein persönliches Gespräch ist wenn es ums Geld geht, auch nicht schlecht.“ Eine dynamische Frau mittleren Alters kommt aus der Bank und antwortet knapp: „Online? Nein, Danke. Nicht noch mehr.“

Keine Kündigungen – aber wo sollen sie hin?

Die Mitarbeiter, die am Standort gearbeitet haben würde man entsprechende Angebote machen, es gebe keine Kündigungen, versichert die Pressesprecherin. „Es gibt verschiedene Optionen“, so die Pressesprecherin. „Entweder sie wechseln in eine andere Filiale, eine Option wäre auch der Wechsel in ein digitales Beratungscenter. Möglich sind auch Altersteilzeitregelungen“ Die nächsten Filialen befinden sich in Greifswald und Stralsund, wo ein solches digitales Beratungscenter entstehen soll ist unklar. Es bleibt abzuwarten, wie viele der Mitarbeiter das Angebot annehmen können.

Von Anne Ziebarth