Corona-Ausbruch am Theater Vorpommern in Stralsund: Fast alle Chormitglieder infiziert

Corona legt in Vorpommern-Rügen derzeit etliche Teile des gesellschaftlichen Lebens lahm. Besonders hart getroffen hat es laut Insider-Informationen offenbar das Theater Vorpommern. Zuletzt mussten in Stralsund etliche Vorstellungen abgesagt werden – und fast alle Sängerinnen und Sänger des gesamten Opernchores sollen mit einer Covid-Infektion ausgefallen sein und befinden sich mit leichten oder schwereren Symptomen in Quarantäne. In einem Brief an die OSTSEE-ZEITUNG erhebt ein Informant zudem schwere Vorwürfe gegen die Theaterleitung.

Werden Hygieneregeln eingehalten?

„Die allgemeinen und speziellen Hygieneregeln werden nicht eingehalten, wie Abstand, Lüften, Testen“, heißt es in dem Anschreiben. Doch damit nicht genug. So heißt es weiter: „Die Chormitglieder leiden zu Hause an der Infektion. Man muss davon ausgehen, dass die Theaterleitung nicht ihrer Fürsorgepflicht nachkommt.“ Da dies nicht der erste Infektionsausbruch innerhalb des Chores gewesen sei, hätte der Informant die Theaterleitung bereits auf die aus seiner Sicht versäumten Pflichten hingewiesen. Jedoch hätten sich die Bedingungen seither nicht verändert – die Proben würden immer noch auf engstem Raum stattfinden.

Die Ballett-Aufführung "Othello" muss krankheitsbedingt entfallen. Quelle: Peter van Heesen

Wie alle anderen Arbeitgeber, ist auch das Theater Vorpommern dazu verpflichtet, seine Mitarbeiter auf die Einhaltung der 3G-Regelung am Arbeitsplatz zu kontrollieren. „In allen Stätten unseres Theater gilt ein Hygienekonzept, dass alle Vorgaben (Genossenschaft, LAGuS) berücksichtigt. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Angaben zu etwaigen Krankheitsbildern unserer Mitarbeiter*innen machen können und dürfen“, teilt Peter van Slooten, Verwaltungsdirektor und kaufmännischer Geschäftsführer des Theater Vorpommern kurz mit. Er verweist auf die aktuell hohe Inzidenz in unserem Land.

„In allen Stätten unseres Theater gilt ein Hygienekonzept, dass alle Vorgaben berücksichtigt,“ Peter van Sloten, Geschäftsführer am Theater Vorpommern. Quelle: privat

Vorpommern-Rügen hat bundesweit mit die höchste Inzidenz

Und diese hat es durchaus in sich. Bundesweit zählte Vorpommern-Rügen am Montag zu den 20 Landkreisen mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz. So wurden zuletzt 2651 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gezählt. Aktuell sind gleichzeitig 15614 Menschen infiziert, was knapp 7 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Das rasante Infektionsgeschehen erfasst dabei nicht nur das Theater. Mit coronabedingten Personalausfällen haben derzeit auch das Helios Hanseklinkium oder das Gesundheitsamt des Landkreises selbst zu kämpfen.

Keine Nachverfolgung durch Gesundheitsamt möglich

„Die Infektion läuft durch die Gesellschaft. Ich denke, da müssen wir jetzt durch“, Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen. Quelle: Ines Sommer

„Die Infektion läuft durch die Gesellschaft. Ich denke, da müssen wir jetzt durch“, hatte Gesundheitsamtschef Jörg Heusler bereits vor Tagen eingeordnet. Immerhin würde man jedoch an den größtenteils milden Verläufen sehen, dass die Impfung wirkt. Dennoch ist die Inzidenz dramatisch hoch. Dies sorgt auch dafür, dass größere Ausbrüche innerhalb eines Unternehmens für das Gesundheitsamt nicht mehr gezielt erfassbar sind. „Es gibt aufgrund der Vielzahl von Infizierten keine Erfassung von größeren Ausbruchsgeschehen und keine Nachverfolgung. Das ist bei der derzeitigen Inzidenz gar nicht mehr möglich“, ordnet Sandra Lehmann, Pressesprecherin des Landkreises ein. „Ausnahme sind die Einrichtungen in denen vulnerable Gruppen untergebracht oder behandelt werden.“ Werden allerdings Vorwürfe der Nachlässigkeit bei der Umsetzung von Hygienemaßnahmen gegen einen Arbeitgeber laut, wird auch das Gesundheitsamt reagieren, so die Pressesprecherin.

Proben und Auftritte für Chöre ohne Personenbegrenzung

Die Corona-Landesverordnung enthält allerdings durchaus auch explizit Auflagen zum Schutz von Mitarbeitern in Theatern und für Chöre. So heißt es in Anlage 10, dass Ensembles in Theatern und Orchestern sowie sonstige Ensembles im Profibereich ohne Personenbegrenzung proben und auftreten dürfen, wobei grundsätzlich die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards der VBG mit Empfehlungen für die Branche „Bühnen und Studios“ zu berücksichtigen sind.

Da die Viren bekanntlich über die Atemwege übertragen werden, sollten jedoch Maßnahmen ergriffen werden, die eine Übertragung vermeiden, auch wenn dies für Chöre eine besondere Herausforderung darstellt. So ist ein Hygiene- und Sicherheitskonzept nicht nur mit Berücksichtigung der Raumgröße und Personenanzahl zu berücksichtigen. Auch gilt hier die Testpflicht für Ungeimpfte – ausgenommen sind Geimpfte und Genesene.

Festgelegte Sitzordnung, begrenzte Probendauer

Proben sollten außerdem in konstanten Gruppen, in ausreichend großen Räumen bei festgelegter Sitzordnung erfolgen und einer begrenzten Probendauer stattfinden. Lüftungspausen und ein Mindestabstand abseits des eigenes Platzes müssen ebenfalls ermöglicht sein. Nach Aussage des Insiders soll jedoch ein neueres Podest – auch für die Proben – den Chormitgliedern sogar weniger Abstand als zuvor ermöglichen.

In der letzten Woche musste auch die für Samstag vorgesehen Ballettaufführung einen Tag vor der Vorstellung kurzfristig abgesagt werden. Zum Schutz der Mitarbeiter in Theatern sieht die Corona-Landesverordnung ebenfalls Auflagen vor. Für die Häuser gilt eine maximale Auslastung von 60 Prozent, wobei zwischen den Sitzgruppen mindestens ein freier Platz einzuplanen ist, die FFP2-Pflicht und außerdem ein einrichtungsbezogenes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung in den Sälen und Innenräumen unter Berücksichtigung von Saalgröße und Besucherdichte.

