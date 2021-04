Betroffen sind in Vorpommern-Rügen außer der Kita Stadtwald diese Kindertagesstätten: „Kleine Wiesenhüpfer“ in Patzig, Hort der Kita „Wildblume“ in Garz, „Löwenzahn“ Gingst, „Kunterbunt“ in Sassnitz, Kita „Sonnenblume“ Sehlen, „Kinderland Kunterbund“ in Bergen sowie die „Lütt Kinnings“ in Dettmannsdorf-Kölzow und der Montessori-Hort in Stralsund.

Allerdings traten hier bisher nur vereinzelt Fälle auf – in neun Kitas waren es bis Dienstag 11 Kinder, die positiv auf Corona getestet wurde, hinzu kamen mit Stadtwald 12 Erzieher. Die jeweiligen Gruppen oder Gruppen-Duos (wenn altersübergreifend gearbeitet wird), befinden sich für 14 Tage in Quarantäne.

13 Schulen meldeten ebenfalls Corona-Fälle, und zwar bei 15 Kindern und zwei Lehrern, betroffen sind u. a. die Grählert- und die Sonnenblumenschule in Franzburg und die Curie- und die Montessori-Schule in Stralsund. Hier galt zum Teil bereits seit letzter Woche Quarantäne.

Insgesamt sind in Vorpommern-Rügen jetzt 419 Personen erkrankt. 37 werden stationär in einem Krankenhaus behandelt. Seit März 2020 stieg die Corona-Zahl auf 3213. 68 Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Die Inzidenz lag am Dienstag um 17 Uhr bei 97,5 (Vortag 105,5).

Im Helios-Klinikum werden zurzeit 17 Corona-Patienten behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. Außerdem betreuen Ärzte und Pfleger 488 weitere Patienten auf Normalstationen und 37, die nicht Corona haben, auf der ITS. iso