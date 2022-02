Corona-Demo in Stralsund: Gegen Impfpflicht, Masken und Tests

Stralsund

Unter dem Motto „Vorbild Dänemark – Für die Achtung der Menschenwürde“ rief Veranstalter Ronny Poge (DieBasis) am Montag dieser Woche zum „Friedlichen Montagsspaziergang“ auf. Auf der Hafeninsel kamen dafür rund 440 Teilnehmer – darunter auch viele Kinder – zusammen.

Verkündet wurden hier jene acht Forderungen, die die „Aktionsgruppe Nord-Ost“ aktuell auf allen Montagsdemonstrationen verlesen lässt. In Stralsund tönten sie mit musikalischer Untermalung vom Band. Gefordert wird: Die Beendigung der Maskenpflicht an den Schulen, ein Verbot von Corona-Tests für Schulkinder, ein Ende der Spaltung in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, eine freie Impfentscheidung, ein Ende der einseitigen Medien-Berichterstattung, die Einhaltung des Datenschutzes in gesundheitlichen Fragen, einen freiwilligen Schutz der Risikogruppen und das sofortige Ende des autoritären Regierens und einen Dialog mit der Bevölkerung.

Was jedoch in der Ansprache des Veranstalters keine Beachtung und Erklärung mehr fand, war das Motto-gebende Nachbarland. Stattdessen wurden vor der Wanderung durch die Stadt mit Altersarmut, geschönten Arbeitslosenstatistiken, Wohnungsnot oder Pflegenotstand diverse soziale Probleme aneinandergereiht aufgelistet.

Entgleisungen gegenüber der Gegendemonstranten

Auf dem Alten Markt zog die Gruppe dann auch an der Versammlung der Gegendemonstranten vorbei, was auch diesmal nicht ganz ohne verbale Entgleisungen von Seiten der Corona-Maßnahmen-Kritiker in Richtung der Anmelder der SPD blieb. Die hatte zur mittlerweile dritten Stillen Mahnwache aufgerufen und mit Kerzen an die Opfer der Pandemie gedacht.

„Wir wollen zeigen, dass nicht der Lauteste Recht hat und uns auch solidarisch zeigen mit denen, die in dieser Zeit bis zum Umfallen für uns arbeiten“, sagt SPD-Landtagsabgeordnete Beatrix Hegenkötter. Außerdem wies sie darauf hin, dass Vorbild Dänemark eine der höchsten Impfquoten in Europa aufweist und auf eine größere Solidarität in der Bevölkerung bauen kann. Dass dieser stille Gegenprotest keine parteiinterne Veranstaltung ist zeigte auch die Teilnahme der CDU-Landtagsabgeordneten Ann Christin von Allwörden.

Von Wenke Büssow-Krämer