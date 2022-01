Corona-Demo in Stralsund: Hunderte Teilnehmer vor der „Gorch Fock“

Stralsund

Mehrere hundert Personen versammelten sich am Montagabend in Stralsund auf der Fläche vor der „Gorch Fock“, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Damit wurde in etwa dieselbe Zahl wie in den Vorwochen erreicht.

Anmelder Ronny Poge dankte der Polizei für die „sehr gute Zusammenarbeit und für die Unterstützung“ bei den vergangenen sechs Demonstrationen. Er verwies darauf, dass das Einhalten der Maßnahmen bisher „sehr großzügig“ gehandhabt wurde. „Es ist klar: Keiner will hier eine Maske aufsetzen. Aber wenn wir diese Auflage nicht erfüllen, dann ist das hier nicht möglich“, rief Poge den Teilnehmern zu. „Unser Ziel ist es, dass wir hier friedlich weiterdemonstrieren und dass wir mehr werden. Im Moment sind wir noch nicht in der Position, um mehr Druck auf die Regierung auszuüben.“ Deshalb müsse weiter demonstriert werden.

Mehr Menschen mit Masken

Poge wolle verhindern, dass die Polizei aufrüstet, Ordnungswidrigkeiten ausspricht und „Stress in die ganze Sache“ bringt. „Wir wollen friedlich und gewaltfrei unseren Protest äußern. Auf die Art und Weise, in der wir es auf den letzten sechs Veranstaltungen gemacht haben.“ Seine Worte zeigten Wirkung: Beim späteren Umzug waren deutlich mehr Mund-Nasen-Masken auf den Gesichtern zu sehen als sonst.

Ob auch weitere Worte Wirkung zeigen? Ronny Poge forderte von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig eine Entschuldigung dafür, dass sie Protestlern „faschistische Methoden“ vorwarf. Konkret schrieb sie Anfang des Jahres in einem Brief an Parteimitglieder: „Es gibt eine sich radikalisierende Gruppe, die dem Staat faschistisches Handeln unterstellt, aber sich selbst solcher Methoden bedient.“

Stille Mahnwache vor dem Rathaus: Wie in der vergangenen Woche wurden den Toten der Pandemie gedacht. Quelle: Kai Lachmann

Nach der Auftaktrede setzte sich der Protest-Zug durch die Altstadt in Bewegung. Auf Transparenten war „Hände weg von unseren Kindern“ und „Keine Coronaimpfpflicht“ zu lesen. Der Zug mit rund 450 Teilnehmern (eigene Zählung) kam auch über den Alten Markt. Dort stand wie in der vergangenen Woche eine stille Mahnwache, initiiert von der örtlichen SPD. Etwa 35 Personen gedachten mit Kerzen der hier an Corona verstorbenen Personen.

Von Kai Lachmann