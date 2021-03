Stralsund

Zwei Personen von der Corona-Demo am Montag in Stralsund sind von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Den Beamten zufolge versammelten sich, wie auch in den vergangenen Wochen einige Menschen und forderten die sofortige Beendigung des Lockdowns und der einschränkenden Maßnahmen. Diese Versammlung war angemeldet.

Zwei Versammlungsteilnehmer hielten sich nicht an die Hygieneauflagen und wurden daraufhin von den Polizisten von der Versammlung ausgeschlossen. Da beide der Aufforderung, sich aus der Innenstadt zu entfernen, nicht nachkamen, wurden sie für die Dauer der Versammlung in Gewahrsam genommen. Gegen die Männer wird ermittelt.

34 Personen bei Corona-Versammlung in Stralsund

Insgesamt 34 Personen folgten an diesem Abend dem Aufruf und begaben sich gegen 19.25 Uhr auf die Aufzugsstrecke vom Alten Markt in Richtung Wasserstraße. Anschließend begaben sich die Versammlungsteilnehmer zurück zum Alten Markt und von dort aus weiter zum Neuen Markt. Über den Knieperwall kehrten sie zurück zum Alten Markt, wo die Versammlung nach mehreren Kundgebungen gegen 20.35 Uhr durch den Leiter beendet wurde.

Von OZ