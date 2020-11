Corona-Demo in Stralsund: Protestler skandieren „Merkel muss weg“  

Stralsund

Die Straße vor dem Stralsunder Wahlkreisbüro der Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) ist am Montagabend erneut zur politischen Bühne geworden. Ein Protestmarsch, der von der Volksinitiative „Bürgerbewegung Stralsund“ angeführt wurde, stoppte vor dem Gebäude in der Ossenreyerstraße. Laut Polizei skandierten die rund 190 Teilnehmer dort in Sprechchören „ Merkel muss weg!“. Erst wenige Stunden zuvor hatten Unbekannte an der selben Stelle mit Holzkreuzen, Kerzen und Blumen ein makaberes Grab inszeniert.

Lautstarker Protestmarsch durch die Altstadt

Der Protestmarsch setzte sich ab 19 Uhr vom Alten Markt aus in Bewegung. Die rund 190 Teilnehmer liefen dabei durch die Stralsunder Altstadt, lautstark zu hören waren sie auch am Neuen Markt. Die Polizei Stralsund sicherte mit eigenen und unterstützenden Kräften die bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen angemeldeten Versammlung ab. Aufgerufen zum Umzug hatte die Initiative „Bürgerbewegung Stralsund“, die offenbar aus der „Sofort zurück zur Demokratie“ hervorgegangen ist, die seit Mai 2020 regelmäßig die sogenannten Montagsdemos angemeldet und ausgerichtet hatte. Die Teilnehmerzahlen schwankten seitdem enorm. Fast 200 Menschen sind dennoch für Stralsund eine recht hohe Größenordnung, sonst waren bei den oft stationären Kundgebungen oft lediglich um die 50 Leute dabei. Das Motto am Montagabend lautete „Es ist Zeit, es zu beenden!“, „Grundrechte schützen, Freiheit wahren“, „Friedlich für Einigkeit – Recht – Freiheit“. „Die seit Mai angemeldeten Versammlungen wurden stets als Mahnwache mit Aufzug angemeldet“, sagt ein Sprecherin der Polizei. „Die Versammlungsleiter nahmen jedoch bei ihren ersten angemeldeten Versammlungen Abstand von der Möglichkeit, den Aufzug durchzuführen. Mit steigenden Teilnehmerzahlen änderte sich das.“

Sprechchöre vor Merkel-Büro in der Ossenreyerstraße

Die Demonstranten bemühten sich dabei stets um einen alternativen Diskurs zum Thema Corona. Über eigene Redebeiträge lassen sie dabei umstrittene Positionen der Mediziner Sucharit Bhakdi und Wolfgang Wodarg zu Wort kommen. Sie lehnen den verhängten Lockdown mit seinen Einschränkungen und Regeln ab und bezichtigen Kanzlerin und Bundesregierung der „Corona-Lüge. Ihre politischen Ansichten äußerten die Teilnehmer am Montagabend auch vor dem Merkelbüro, begleitet wurde dies mit entsprechenden „ Merkel muss weg!“-Sprechchören. Die Abschlusskundgebung war dann auf dem Alten Markt vor dem Rathaus.

Polizei : Nicht alle Demonstranten hielten sich an Hygieneauflagen

Aus polizeilicher Sicht kam es an diesem Montagabend jedoch nicht besonderen Vorkommnissen oder Störungen. Während der rund zweistündigen Protestaktion wurde lediglich festgestellt, dass sich nicht alle Teilnehmer an die erteilten Hygieneauflagen hielten. Nicht alle Protestumzüge verliefen so friedlich. Ende Mai 2020 war die Situation eskaliert. Damals zerschlug die Polizei den Umzug und erteilte gleich 17 Strafanzeigen.

Inszeniertes Grab: Polizei sucht Zeugen

Ebenfalls im Mai 2020 inszenierten Unbekannte ein Grab vor dem Merkelbüro. Darauf war ein Mundschutz angeheftet und es standen untereinander geschrieben die Worte: „Pressefreiheit. Meinungsfreiheit. Bewegungsfreiheit. Versammlungsfreiheit. Demokratie 1990-2020“. Die Ermittlungen dauerten noch an, hieß es. Im Fall der Holzkreuze vom 23. November wurde nun auch das Ordnungsamt eingeschaltet. Wer Hinweise zur Tat geben kann oder verdächtige Personen bemerkt hat, soll sich weiterhin an das Polizeihauptrevier Stralsund melden unter 038 31/ 289 00).

