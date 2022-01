Corona-Demo in Stralsund: Weniger Teilnehmer als in der Vorwoche

Stralsund

Erneut sind in Stralsund am Montagabend Demonstranten auf die Straße gegangen, um gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Zunächst trafen sich die etwa 450 Protestler (eigene Zählung) am Hafen vor der „Gorch Fock“. Damit wurde die Teilnehmerzahl der vergangenen Woche unterschritten. Am letzten Montag sprach die Polizei von 550 Teilnehmern, Anmelder Ronny Poge von der Partei Die Basis von 800.

Die Demonstrationsroute führte durch die Innenstadt, wo die Protestler mit Trillerpfeifen und Megafonen enormen Lärm machten. Transparente zeigten Sprüche wie: „Hände weg von unseren Kindern“ und „Keine Corona-Impfpflicht“. Auf dem Alten Markt stoppte die Polizei den Aufzug, da die Auflagen – Abstand halten, Masken tragen – von Teilnehmern ignoriert wurden. Ordner sollten die Demonstranten nochmals darauf hinweisen. Allerdings änderte sich im weiteren Verlauf das Bild nicht wesentlich. Letztlich sprach die Polizei davon, dass alles friedlich ablief.

Auf dem Alten Markt wurden die Teilnehmer aufgefordert, sich an die Auflagen zu halten. Quelle: Kai Lachmann

SPD habe großen Einfluss auf Zeitungen und andere Medien

Anmelder Poge stellte seinen Redebeitrag unter die Überschrift „Wem gehören die Medien?“ und zog über regionale wie überregionale, öffentlich-rechtliche wie private Medien her. In Bezug auf die OSTSEE-ZEITUNG etwa hieß es, dass diese zur Verlagsgesellschaft Madsack gehört, an der die SPD über ihr Medienbeteiligungsunternehmen Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft (mit rund 23 Prozent) beteiligt ist. Diese Informationen sind kein Geheimnis und unter anderem bei Wikipedia zu finden.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die SPD hat damit Einfluss auf mehr als 50 Tageszeitungen und andere Medien“, leitete Poge daraus ab. Woran er einen möglichen Einfluss festmacht, ließ er jedoch offen. Die Redaktionen der OZ (und der weiteren Madsack-Titel) begreifen sich als überparteilich und unabhängig. Auch der Autor dieses Textes, seit 2009 bei der Zeitung tätig, hat nicht einmal erlebt oder erfahren, dass Politiker egal welcher Partei mit Erfolg versuchten, in die Berichterstattung einzugreifen.

Der Demonstrationszug durch die Stralsunder Altstadt. Quelle: Niklas Kunkel

Bemerkenswert auch dies: Bevor die Demo startete, wurde der Ordner-Schlüssel (30 Demonstranten, ein Ordner) nicht erfüllt. Während der Wartezeit, in der sich Freiwillige meldeten, lief ein Lied, das mit Versatzstücken von Dr. Albans Hit „Sing Halleluja“ und mit diesem Text aufwartete: „Merkel in den Knast, Söder in den Knast, Steinmeier in den Knast.“ Wer sich der Forderung anschließt, dass aufgrund der Pandemie-Maßnahmen die (ehemalige) politische Führung des Landes samt Bundespräsident inhaftiert werden sollte, offenbart ein höchst zweifelhaftes Verhältnis zur Demokratie.

Von Kai Lachmann