Corona-Demo in Stralsund eskaliert: 17 Anzeigen

Stralsund

„Wir sind das Volk“, skandierten aufgebrachte Bürger am Montagabend in Stralsund. Sie gehörten einer kleinen Gruppe an, die zwischen 19 und 20.30 Uhr durch die Stralsunder Altstadt zog – und immer wieder von Polizisten eingekesselt und verfolgt wurde. Denn die ursprüngliche Demo wurde kurzfristig vom Veranstalter abgesagt. Da befanden sich aber schon rund 100 Teilnehmer am Versammlungspunkt. Die Stimmung kippte.

Veranstalter sagt Demo kurzfristig ab, Corona-Gegner ziehen trotzdem los

Wie die Stralsunder Polizei in einer Mitteillung vom Dienstag berichtet, war die Versammlung unter dem Motto: „Grundrechte schützen, Freiheit wahren“ angemeldet. Die Menschen hätten sich zu einer Mahnwache und einem Spaziergang versammelt. „Dem Versammlungsleiter gelang es nicht, die erforderliche Ordnerzahl zu stellen und die Versammlung auflagenkonform und störungsfrei durchzuführen, so dass er die Versammlung für beendet erklärte“, erklärt eine Sprecherin der Polizei. Der man wäre vor die rund 100 Personen getreten und hätte die Demo via Megaphon abgesagt. Dies wollte etliche der Teilnehmer aber nicht hinnehmen. Eine andere Person nahm dem Veranstalter das Megaphon ab, ergriff das Wort – und stachelte die Menge an.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Gleich 17 Anzeigen wegen Corona

Der friedliche Spaziergang sollte trotzdem stattfinden. „Die Person wollte selbst aber keine Versammlung anmelden oder fortführen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Großteil der Gruppe setzte sich dann trotzdem in Bewegung, vom Alten Markt, durch die Fußgängerzone, zum Neuen Markt. Auf dem Weg dahin skandierten sie unterschiedliche Parolen. Was die Teilnehmer der unterschiedlichen Lager dabei einte, war ein lautstarker Unmut über die verordneten Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Corornavirus. Auch weil die Teilnehmer sich selbst nicht an die Verordnungen hielten, eskalierte die hitzige Situation – und der friedlich geplante Spaziergang wurde von einem Großaufgebot der Polizei zerschlagen. Im weiteren Verlauf hätten sich mehrere Kleingruppen durch das Stadtgebiet in Bewegung gesetzt. „Wir haben die Personen auf die Einhaltung der Landesverordnung im Zusammenhang mit Corona hingewiesen, welcher aber nicht alle nachkamen, so dass 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen wurden“, sagte der Sprecher.

Lesen Sie auch:

Von RND/kha/kst