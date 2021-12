Stralsund

Unter dem Motto „Gerechtigkeit für den Weihnachtsmann“ sind am Montagabend etwa 220 Demonstranten durch Stralsund gezogen. Gegen 18.10 Uhr setzte sich der Tross an der Fährbrücke in Bewegung.

Mit dem Protest wollten die Teilnehmer auf einen Vorfall vom 13. Dezember aufmerksam machen. In den sozialen Netzwerken ging damals ein Video vom Stralsunder Weihnachtsmarkt viral, das zeigte, wie ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann mit einem 2G-Kritik-Schild um den Hals von der Polizei abgeführt wurde, weil dieser sich nicht ausweisen konnte oder wollte. Der Zugriff erfolgte unter Buh-Rufen.

„Weihnachtsmann“ fällt Stralsunder Polizei wieder auf

Nachdem die Identität des 47-Jährigen festgestellt wurde, sei er wieder auf freien Fuß gesetzt worden, hieß es von der Polizei. Anschließend habe sich herausgestellt, dass er bereits mehrfach im Verdacht stehe, Straftaten gegen das Versammlungsgesetz im Zusammenhang mit Corona-kritischen Demonstrationen begangen zu haben.

Und auch bei der Versammlung am Montagabend in Stralsund fiel genau dieser „Weihnachtsmann“ wieder negativ auf. Bei einer Identitätskontrolle wegen des Verstoßes gegen das Vermummungsverbot handelte sich erneut um den 47-Jährigen. Gegen ihn wurde deshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

