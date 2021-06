Corona-Demos in Stralsund: Kleiner Autokorso, Umzug abgesagt  

Stralsund

Gegner der Corona-Politik hatten den Sonnabend in Stralsund zu einem Protesttag auserkoren – mit Autokorso, Umzug und Konzert auf der Hansawiese. Über den Tag verteilt hatten die Veranstalter unter dem Motto „Corona Realität = Neue Realität? Es reicht!“ mit mehr als Tausend Teilnehmern gerechnet – doch die Bilanz viel äußerst dürftig aus. So bilanzierte die Polizei in einer Meldung vom Sonntag, dass an allen Veranstaltungen von 10 bis 22 Uhr lediglich 150 Teilnehmer kamen.

Kaum Autos aus Stralsund beim Autokorso

Schon am Autokorso durch die Hansestadt zwischen 11 und 13 Uhr nahmen nur knapp 22 Fahrzeuge und rund 40 Personen teil. Kaum eines der teilnehmenden Autos kam dabei auch wirklich aus Stralsund. Die Kennzeichen waren bunt gemischt. Darunter Schwerin, Rostock aber auch Hamburg. Und die Lautsprecher-Fahrzeuge, die den Autokorso einrahmten, kamen aus Neubrandenburg. Beklebt waren die Autos größtenteils mit Parolen, die sich gegen die Corona-Schutzimpfung richteten. Flagge zeigte hier auf den Autos auch die noch junge Partei „Die Basis“, zu deren erweitertem Bundesvorstand seit Anfang 2021 der Stralsunder Ronny Poge zählt.

Nix los: Kaum Publikum bei Corona-Protest-Konzerten auf der Hansawiese in Stralsund. Quelle: Christian Rödel

Wegen fehlender Teilnehmer: Umzug abgesagt

Stralsund stand offenbar nicht auf, wie von den Veranstaltern auf einem Flyer, der an zahlreiche Haushalte ging, erhofft. Die Teilnehmerzahlen waren hingegen sogar so gering, dass der Veranstalter den angemeldeten Umzug vom Neuen Markt durch die Innenstadt sowie durch die Frankenvorstadt kurzfristig absagte. Konzerte und Kundgebungen auf der Hansawiese fanden dennoch statt, etwas Publikum befand sich im Schatten unter den Bäumen. Stationären Gegenprotest gab es in der Nähe an der Seestraße unter dem Motto „Mahnwache gegen Coronaverharmlosung“.

Die Teilnehmer aller Kundgebungen hielten sich laut Polizei an die von der Versammlungsbehörde erteilten Hygieneauflagen. Aus Sicht der Beamten verlief alles störungsfrei. Im Bereich des Stralsunder Stadtgebietes kam es während der Zeit der Versammlungen lediglich zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.

Von Kay Steinke