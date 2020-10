Stralsund

So hatten sich die Schüler und Lehrer der Ferdinand-von-Schill-Schule in Grünhufe den ersten Schultag nach den Herbstferien nicht vorgestellt: Eine Lehrerin hat sich mit Covid 19 angesteckt. Sie hatte während der schulfreien Zeit Symptome gezeigt, wurde getestet und hatte am Sonntag erfahren, dass sie wirklich Corona hat.

110 von 330 Schülern in Quarantäne geschickt

Folge am Montagmorgen: Die Schule war schon wieder vorbei, bevor sie richtig angefangen hat. Denn 110 (von insgesamt über 330 Schülern) und 14 Lehrer wurden sofort in Quarantäne geschickt. Zu den Personen mit Kontaktstufe 1 gehören auch die Schulsekretärin und der Hausmeister, die ab sofort ebenfalls zu Hause bleiben müssen. Bei allen Erwachsenen hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen bereits am Montag einen Abstrich im Testzentrum angeordnet und durchführen lassen. „Die Ergebnisse sollen am Dienstagmorgen vorliegen“, sagt Landkreis-Sprecher Olaf Manzke auf OZ-Anfrage.

Ferien wirken sich positiv aus

„Da der letzte Kontakt zwischen Lehrern und Kindern vor den Ferien war, sind wir jetzt schon bei Tag 10. Und wir hatten in der Zwischenzeit keinen anderen positiv Getesteten aus dieser Schule. Deshalb bin ich optimistisch, dass die Tests der Lehrer am Montag und die der Kinder, die am Dienstag gemacht werden, keine weiteren positiven Ergebnisse bringen. Zumindest ist keine große Welle zu erwarten“, sagt Jörg Heusler. Der Chef des Gesundheitsamtes in Vorpommern-Rügen hatte bereits bei dem Corona-Fall an der Franzburger Schule im September die Erfahrung gemacht, dass sowohl Lehrer als auch Schüler schon beim zweiten Test zwischen Tag 5 und 7 nicht mehr Covid-19-positiv waren.

13 Corona-Fälle derzeit in Vorpommern-Rügen 13 Covid-Fälle gibt es derzeit in Vorpommern-Rügen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Fälle seit Pandemie-Beginn auf 141 Infizierte, 126 sind genesen, zwei werden stationär behandelt. Und zum Glück gab es keine weitere Todesfälle, so dass hier weiterhin die Zahl 2 aus dem Frühjahr steht. Das Stralsunder Helios Hanseklinikum hat im Moment drei Patienten. Einer wird auf der Intensivstation behandelt, die anderen beiden sind auf der Isolierstation untergebracht. „Wir halten weiterhin voneinander getrennte Bereiche und extra eingerichtete Stationen für Verdachtsfälle und Covid-19-Patienten mit rund 50 Betten vor und sind jederzeit in der Lage, unsere Kapazitäten an die sich dynamisch entwickelnde Lage anzupassen. Dafür stehen Notfallpläne zur Verfügung, die es uns ermöglichen, in kürzester Zeit gesamte Stationen freizuziehen“, sagt Klinik-Sprecher Mathias Bonatz auf OZ-Anfrage und ergänzt: „Insgesamt haben wir elf Patienten mit Covid-19 behandelt, davon mussten drei Patienten beatmet werden.“ Am Testzentrum im Klinikum West in Stralsund wurden am Montag über 100 Abstriche genommen, hinzu kommen die Abstriche für die Kreuzfahrtpassagiere. Hier kooperiert Helios mit TUI Cruises, AIDA und Hapaq Lloyd Cruises. Passagiere können bundesweit in einer von 86 Helios Kliniken auf das Coronavirus getestet werden und müssen vor Reiseantritt einen negativen Test vorweisen. Insgesamt werden pro Woche rund 300 bis 400 Abstriche am Testzentrum in Stralsund vorgenommen. iso

„Wir schließen grundsätzlich nicht die ganze Schule, sondern nur die betroffenen Klassen müssen zu Hause bleiben. Allerdings kann es schon sein, dass bei vielen Lehrern in Quarantäne keine Schule stattfinden kann. Das wird ganz individuell in jeder Einrichtung entschieden“, so Heusler weiter. Im Fall der Schill-Schule in Grünhufe ist erst einmal bis Dienstag der Präsenz-Unterricht abgesagt. „Da die Ergebnisse der Kinder erst am Mittwoch vorliegen, kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich am Mittwoch auch noch keine Schule stattfindet. Aber für die zweite Wochenhälfte bin ich da schon optimistisch.“

Viele Eltern schon Sonntag informiert

Aufregung herrschte bei vielen Eltern schon am Sonntagabend, als sie die Nachricht des positiven Corona-Falls erhielten. „Die Klassenlehrer haben noch am Sonntag mit allen Eltern ihrer Schüler telefoniert“, erklärt Cornelia Gürgen, Vorstandsmitglied des Schulfördervereins und Mama von zwei Kindern, die die Schill-Schule besuchen. Der Anruf des Gesundheitsamtes sei dann am Montagmorgen gekommen.

In einigen WhatsApp-Elterngruppen seien die Emotionen am Sonntagabend ziemlich hoch gekocht. „Natürlich haben sich viele Sorgen gemacht, es gab unzählige Fragen und oft stand die Angst im Raum, wie der Arbeitgeber darauf reagiert, wenn Eltern nun wieder die Betreuung ihrer Kinder übernehmen müssen“, weiß die 43-Jährige. Denn bis einschließlich Freitag gilt zunächst die Quarantäne. Für Cornelia Gürgen ist das zum Glück kein Problem: „Mein Arbeitgeber ist sehr entgegen kommend, und ich kann viel von zu Hause aus arbeiten.“

Eltern in Sorge wegen Kinder-Betreuung

Ob sie ein mulmiges Gefühl habe? Cornelia Gürgen überlegt da nicht lange. „Auf einmal ist Corona ganz dicht und konkret, und damit werde ich noch einmal vorsichtiger“, erklärt sie. „So lange noch keine Testergebnisse da sind, schränke ich persönliche Kontakte noch weiter ein.“ Nun müsse man einfach erst einmal schauen, wie es weiter geht. „Schritt für Schritt, was anderes bleibt einem ja nicht übrig.“ Ihre Tochter sei da weit weniger geduldig. „Sie ist sehr wütend auf Corona und darauf, dass sie nun ihre Freunde wieder nicht treffen und nicht zum Klavierunterricht gehen kann.“ Nun heißt es für die Kinder erst einmal wieder, Aufgaben zu Hause zu lösen. „Die sind von der Schule am Sonntag und Montag ausgegeben worden“, sagt Cornelia Gürgen gegenüber der OZ.

Auch der Hort ist geschlossen

Betroffen von dem Corona-Fall ist auch der benachbarte Hort im Montessori-Kinderhaus. „Wir betreuen sonst die 88 Mädchen und Jungen der Schill-Schule. Doch die sind jetzt erst einmal abgemeldet. Mindestens bis Dienstag, danach werden wir weitersehen“, sagt Montessori-Chefin Christine Funke. Und die hat – ganz ohne Anordnung – ihre Horterzieher schon mal zum Corona-Test geschickt.

