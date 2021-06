Stralsund

Mit dem Beginn der Ferienzeit und dem warmen Sommerwetter kehren immer mehr Urlauber zurück nach Vorpommern-Rügen. Mit der Öffnung für den bundesweiten Tourismus in MV zieht dadurch auch die Auslastung in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen von Stralsund, über die Region Fischland-Darß-Zingst bis hin zu den Inseln Rügen und Hiddensee wieder spürbar an.

Damit auch die zweite Saison unter Corona-Bedingungen für die gebeutelte Branche ein Erfolg wird, hat der Landkreis Vorpommern-Rügen ein Infoschreiben an Touristiker herausgegeben, das den Umgang mit inifzierten Gästen, Gästen mit Symptomen und Kontaktpersonen regelt.

Vereinzelt Fälle in der vergangenen Saison

Der Landkreis Vorpommer-Rügen sieht sich damit gut vorbereitet auf die Sommer-Saison 2021. Dennoch blickt man vorsichtig voraus. „In der vergangenen Tourismus-Saison sind vereinzelt Fälle aufgetreten, in denen Gäste während ihres Urlaubes vom Heimatgesundheitsamt als Kontaktpersonen identifiziert und entsprechend benachrichtigt wurden oder sich selbst mit Covid-19 infiziert haben. Auf diese Fälle konnte individuell reagiert werden“, heißt es in dem Infoschreiben.

Und weiter: „Für diese Saison haben sich die Rahmenbedingungen verändert. In Vorpommern-Rügen, aber auch in den Quellregionen der Gäste, sind die Inzidenzwerte deutlich höhere.“ Und: Es wird sehr viel mehr getestet. Folglich steigt die Wahrscheinlichkeit, auf einen positiven Antigen-schnelltest oder eine Kontaktpersonen-Konstellation reagieren zu müssen.

Urlauber sollten Corona-Test besser vor der Anreise machen

Zur Sicherheit für das heimische Gastgewerbe sollten Urlauber daher schon vor der Anreise darüber informiert werden, dass sie bei akuter Atemwegssymptomatik wie Husten, erhöhte Körpertemperatur oder Fieber und Kurzatmigkeit oder bei Verdacht auf eine Corona-Infektion die Anreise nicht antreten dürfen. Ein Check-In ins Hotel wäre in diesem Fall auch nicht möglich.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ganz ähnlich verhält es sich, wenn man während der Anfahrt positiv auf Corona getestet wird. Das kann zum Beispiel bei einem Antigentest der Fall sein, den man in einem Testzentrum in Stralsund machen kann, bevor man auf die Insel Rügen fährt. Sollte der Test hier positiv sein, droht ebenfalls ein sofortiger Anreise-Stopp.

Was Gäste unbedingt beachten sollten

Doch auch nach der Anreise und dem Check-In in die Unterkunft kann es sich ergeben, dass ein Gast trotz des niedrigen Infektionsgeschehen in Vorpommern-Rügen an Corona erkrankt. Für diesen Fall sollten dann etliche Maßnahmen sofort eingeleitet werden: Der Gast darf das Zimmer nicht mehr verlassen. Dies gilt auch für Mitreisende im gleichen Zimmer. Die Rezeption muss über den Befund umgehend telefonisch informiert werden.

Der Kontakt zu Mitbewohnern soll, soweit möglich, auf ein Minimum reduziert werden. Weiterhin gilt eine verschärfte Hygienepflicht wie „intensiveres Händewaschen“ und das „Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Hotelzimmer, bei Belegung mit mehreren Personen“. Die Mitarbeiter der Herberge sollen die betroffenen Gäste dann mit weiteren Informationen versorgen. Verschlechtert sich der Zustand eines Gastes, soll sich dieser beim ärztlichen Bereitschaftsdienst über 116117 melden oder auch beim Rettungsdienst unter 112 anrufen.

Gastgeber sollen betroffene Gäste bestmöglich unterstützen

Der Beherbergungsbetrieb soll die Umsetzung der Sofortmaßnahmen für Gäste sicherstellen. Besteht ein Verdachtsfall, muss ein Arzt zur Abklärung eingeschaltet werden. Bei einem positiven Antigenschnelltest muss ein PCR-Test durchgeführt werden, der Gast soll dabei bestmöglich durch den Gastgeber unterstützt werden. Dafür sollte es vorab ausreichende Infos in der Herberge geben, zum Beispiel wo sich die nächsten Testcenter befinden.

Bei Corona-Fall in Hotelzimmer: Keine Reinigungsmaßnahmen

Muss ein Gast vorübergehend wirklich isoliert werden, muss der Gastgeber die Versorgung im Hotelzimmer übernehmen. Zur Sicherheit für das Personal werden routinemäßige Reinigungsmaßnahmen im betroffenen Hotelzimmer eingestellt. Der Gastgeber unterstützt das Gesundheitsamt weiterhin bei der Verdachtsabklärung, der Kontaktpersonenermittlung und wenn notwendig auch bei der Umsetzung der angeordneten Maßnahmen.

Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen Quelle: Alexander Müller

„Wir rechnen nicht damit, dass es vereinzelt zu Fällen kommen kann“, sagt Olaf Manzke, Pressesprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen. „Die Erfahrung aus dem letzten Jahr zeigt uns jedoch, dass die Urlauber sehr umsichtig sind – und oft die Reise nicht antreten oder sehr schnell wieder umgedreht haben. Wenn uns hier ein Fall bekannt wird, versuchen wir beratend tätig zu sein und die Kontakte nachzuverfolgen. Bei den vielen Urlaubern und den wenigen Fällen ist dies jedoch nicht leicht.“ Das Infoschreiben würde jedoch über viele relevante Dinge vorab aufklären. Jeden Ferienwohnungsbetreiber könnte man damit jedoch nicht erreichen.

Was Gäste bei der Abreise beachten sollten

Wer abreisen muss, sollte dabei Folgendes beachten: Das Ferienquartier sollte umgehend mit dem Gepäck verlassen werden, der Vermieter muss umgehend über die Abreise informiert werden. Außerhalb des Fahrzeuges müssen die betroffenen Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Wenn während der Fahrt eine Pause erforderlich ist, sollten möglichst keine öffentlichen Rastplätze, an denen es zu Kontakten mit Dritten kommen kann, angefahren werden. Zu anderen Personen außerhalb der Fahrgemeinschaft muss ein Abstand von mindestens 1,50 Meter zu anderen Personen außerhalb eingehalten werden.

Hat der Abreisende während der Heimfahrt Kontakt mit Ordnungsbehörden, der Polizei oder medizinischem Personal, sollte darauf verwiesen werden, dass man als Kontaktperson gilt oder an Corona erkrankt ist. Kommt der Gast zu Hause an, muss er sich umgehend in Isolation begeben und sollte das zuständige Gesundheitsamt über die Ankunft informieren.

Abreise mit privatem Pkw, nicht mit Zug oder Bus

Laut Landkreis Vorpommern-Rügen sollten asymptomatische Personen nach Möglichkeit mit dem privaten Pkw abreisen. „Die Quarantäne im Hotel oder einer Ferienwohnung zu verbringen, ist für alle Beteiligten suboptimal“, heißt es im Infoschreiben. Auch eine Rückreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist zu vermeiden.

Bei schwerer Symptomatik: Abreise mit Krankentransport

Wenn die Symptome so stark sind, dass eine eigene Rückreise nicht möglich ist, muss die Heimfahrt mit einem Krankentransport veranlasst werden. Dies soll laut Landkreis in Abstimmung mit der Krankenkasse erfolgen – und auch darüber abgerechnet werden.

Von Kay Steinke