Stralsund

Nein, Mathias Krause möchte nicht, dass ein Pressevertreter in sein Zimmer kommt. „Er hat heute keinen guten Tag erwischt“, sagt Schwester Solveig über den Mann, der eine Blutvergiftung mit Entzündung im Bauchraum und akutem Lungenversagen überlebt hat. Doch als ihm Oberarzt Stefan Lamaszewski gut zuredet: „Sie sind der beste Patient, der wir gerade hier haben“, willigt der 42-Jährige doch ein. Und so stehen Ärzte, Pflegerinnen, Schwestern, Kliniksprecher und der OZ-Reporter um das Bett des Teterowers und unterhalten sich bestens mit ihm.

Denn Krause blüht auf, zeigt auf die Familienfotos auf der Fensterbank und erzählt von seinen Kindern, die ihm Halt geben. Hoffentlich könne er bald zur Reha. Auf „Weihnachten zu Hause?“ antwortet er mit einem zuversichtlichen Nicken. Mit Schwester Solveig Schneid plaudert er noch über fette Weihnachtsgänse und macht den Eindruck, als sei ihm die Aufmerksamkeit der Damen und Herren um ihn herum nicht unangenehm.

Muskeln entwickeln sich bei künstlicher Beatmung zurück

Falls sein Tag tatsächlich nicht so gut losging, sind dies immerhin ein paar freudige Momente. Sie sind immens wichtig für die Psyche von Patienten, die längere Zeit auf der Intensivstation liegen und beatmet werden müssen. Denn die Überwindung von schweren Krankheiten ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf. „Schon nach einem Tag im Liegen beginnen die Muskeln, sich zurückzubilden“, erklärt Chefarzt Christian Warnke. Kraftsportler kennen das: Wenn sie nicht trainieren, werden ihre Muckis weniger – use it or lose it. „Wenn der Patient künstlich beatmet wird, bildet sich dadurch auch die Atemmuskulatur zurück“, fügt Warnke an.

Je länger das künstliche Beatmen dauert, desto größer werden die Probleme, es nach erfolgreicher Behandlung wieder selbstständig zu tun. Dies betrifft zahlreiche Coronapatienten. Warnke fallen gleich drei Covid-Fälle ein, die in Stralsund mehrere Monate auf der Intensivstation lagen. Einer von ihnen sogar dreieinhalb Monate. Eine harte Zeit, in der viel Geduld gefragt war.

Weaning-Zentrum zur Entwöhnung von Geräten

Um einen Weg von Intensivstation zurück ins normale Leben zu finden, hat das Stralsunder Helios-Klinikum 2018 ein sogenanntes Weaning-Zentrum eingerichtet. Weaning ist englisch und heißt Entwöhnung, bezeichnet auch das Abstillen von Babys. „Ebenso müssen die Patienten von ihren Geräten langsam entwöhnt werden“, erklärt der Chefarzt. Jeder zehnte Beatmungspatient komme ins Weaning. Die Therapie dauere im Schnitt 30 Tage.

Bevor er nach Stralsund kam, hatte Christian Warnke bereits eine solche Station am Uniklinikum Greifswald aufgebaut. Seit 2018 kümmern sich auch in Stralsund Ärzte und Schwestern unter seiner Leitung darum, dass Patienten nach und nach grundlegendste Dinge wie atmen und gehen wieder meistern.

Coronazahlen von Helios Stralsund Der Stralsunder Klinikumsbetreiber Helios stellt auf seiner Internetseite transparent und aktuell Zahlen zum Verlauf der Corona-Pandemie aus Sicht der Klinik zur Verfügung. So wurden bis Ende vergangener Woche 244 Covid-Patienten behandelt, die danach entlassen werden konnten. 42 Patienten überlebten die Infektion nicht. Im Durchschnitt verbrachten die Patienten mehr als 13 Tage im Krankenhaus. Bisher wurden 67 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, 28 wurden maschinell beatmet. Die durchschnittlichen Beatmungsdauer liegt bei 344 Stunden – umgerechnet etwas mehr als 14 Tage. Aktuell (Stand: 22. Oktober) befinden sich im Hanseklinikum Stralsund acht Coronapatienten auf der Normalstation und ein weiterer auf der Intensivstation.

„Wir fangen an mit sechs mal zehn Minuten, die der Patient an einem Tag ohne Maschine eigenständig atmen muss“, erzählt Solveig Schneid, die sich wie ihre Kollegin Ina Hartfil extra für die Anforderungen der Abteilung hat fortbilden lassen. Der Patient soll die Angst verlieren, ohne Maschine keine Luft zu bekommen. Dann werden es sechs mal 15 Minuten, vier mal 30 Minuten und immer mehr, bis es mehrere Stunden sind. Zur Arbeit gehört auch, die Patienten wieder an Bewegung zu gewöhnen. „Ich muss heute noch aufs Fahrrad“, hat beispielsweise Mathias Krause angekündigt. In seinem Zimmer stehen nicht nur allerhand Geräte, die seine Vitalfunktionen überwachen, sondern auch ein Hometrainer.

Die Schwestern gehen mit ihren Schützlingen auch vor die Tür, setzen sich ins Grüne, essen ein Eis. „Wichtig ist, dass es ihnen psychisch gut geht. So eine lange Phase auf der Intensivstation ist belastend“, erzählt Solveig Schneid. Hinzu kam bei den Coronapatienten, dass sie seinerzeit keinen Besuch empfangen durften und das Krankenhauspersonal der einzige Kontakt war. So haben die Schwestern den Patienten auch geholfen, ihre Angehörigen per Videotelefonie zu erreichen, als sie wegen eines Luftröhrenschnitts und einem Schlauch unterhalb des Kehlkopfes nicht sprechen konnten. „Das waren sehr emotionale Momente“, blickt Schwester Solveig zurück.

Patienten kommen aus vielen Orten nach Stralsund

Das Weaning-Konzept ist hierzulande nicht sehr weit verbreitet. Die Station in Stralsund ist neben der in Greifswald die einzige in Vorpommern. „Deshalb kommen zu uns auch Patienten aus anderen Krankenhäusern, aus Karlsburg, Wolgast oder aus Bergen“, nennt Chefarzt Warnke Beispiele. Alles fing an mit zwei Betten, mittlerweile stehen sieben zur Verfügung.

Und wie lief es vorher? „Früher wurden Patienten von der Intensivstation wieder auf die Normalstation verlegt und hatten dort aber noch große Probleme mit dem Atmen“, erzählt Warnke. So sei es möglich gewesen, dass Patienten nach zwei Wochen eine Lungenentzündung bekamen, an der sie dann verstarben. Warnke: „Da hat sich dann das Personal gefragt: Warum haben wir das vorher alles gemacht?“

In all der Zeit bauen sich natürlich auch Beziehungen zueinander auf. Schwester Solveig hat Mathias Krause zum Geburtstag ein Buch geschenkt: „Das Café am Rande der Welt“ – eine Erzählung über den Sinn des Lebens. „Ist ein super Buch“, meint Krause. „Aber ich habe gerade keinen Kopf, um das zu lesen. Ich denke die ganze Zeit nur an meine Kinder und daran, dass ich hier bald rauskomme.“ Acht Wochen liegt er schon in Stralsund. Womöglich werden es noch zwei mehr. Er kommt schon zwölf Stunden ohne Beatmung aus.

Von Kai Lachmann