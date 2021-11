Stralsund

Eine Inzidenz von knapp 200 – das haben wir in Vorpommern-Rügen in der gesamten Corona-Pandemie noch nicht erlebt. Doch woher resultieren die hohen Zahlen? Liegt es an Kitas und Schulen? Oder haben wir andere Hotspots im Kreis?

„Nein, wir haben keine ausgesprochenen Hotspots. Vielmehr beobachten wir ein konfuses Infektionsgeschehen. Das heißt, wir haben nicht den einen Ort, den wir dann rigoros in Quarantäne schicken. Das macht das Ganze ja so schwierig“, erklärt Jörg Heusler, Chef des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen, und schiebt nach: „Deshalb kommen wir auch gar nicht mehr hinterher, alle Kontaktpersonen zu ermitteln. Wir sind froh, dass wir alle Infizierten und das nähere Umfeld haben.“

Am Montag haben die Gesundheitsbehörden zehn neue Infektionen in Vorpommern-Rügen gemeldet. Die Inzidenz liegt derzeit bei 183,7. Am Sonntag lag sie sogar bei 194,3.

Kaum Fälle in den Kitas

Kitas seien zum Glück noch nicht betroffen, so Heusler. „Dafür hatten wir schon fast in jeder Schule Fälle, da sind wir quasi schon einmal durch“, sagt er. Rechnet der Leiter des Gesundheitsamtes mit einem erneuten Lockdown? „Abwarten, was der nächste Gipfel bringt. Länder wie Österreich setzen auf konsequente Anwendung der 2G-Regeln, das ist ja quasi ein Lockdown für die Ungeimpften.“

„Wir spüren seit etwa vier Wochen eine ständige Zunahme der Patientenzahlen auf der Covid-Station. Aber seit Freitag sind die Zahlen sprunghaft angestiegen. Jetzt betreuen wir 13 Patienten auf Normalstation, Freitag waren es acht. Auf der Intensivstation liegen zwei Corona-Kranke“, sagt Mathias Bonatz, Sprecher des Helios Hanseklinikums in Stralsund, zur aktuellen Lage. „Wir haben daher den isolierten Bereich für Corona-Patienten auf der Normalstation ausgeweitet, um hier vorsorglich mehr Kapazitäten zu haben. Heute bekommen wir fast stündlich mehr Patienten. Dennoch sehen wir uns durch die Maßnahmen gut gerüstet“, so Bonatz am Montagnachmittag gegenüber der OZ.

Im Krankenhaus landen viele Ungeimpfte

Auffällig im Vergleich zur dritten Welle sei, dass das Durchschnittsalter der Ungeimpften geringer ist. „Wir sind jetzt im Schnitt bei 40-50 Jahren, vorher bei 60-70 Jahren. Gleichzeitig ist das Durchschnittsalter der geimpften Corona-Erkrankten auf Station relativ hoch bei um die 70-80 Jahre“, erklärt der Sprecher.

In der vierten Welle seien die meisten der Corona-Patienten ungeimpft. „Die Kapazitäten können wir dynamisch an das Infektionsgeschehen anpassen. Wir haben in der dritten Welle bis zu acht Corona-Betten benötigt. Wir könnten aber auch deutlich mehr Infizierte behandeln, sofern es die Situation erfordert. Unsere Intensivstation umfasst insgesamt 30 Betten“, so Bonatz.

Die gute Nachricht aus dem Stralsunder Krankenhaus: Bisher mussten keine geplanten Operationen abgesagt werden. „Selbst in der Hochphase der dritten Welle konnten wir alle geplanten und ungeplanten OP’s durchführen.

So sieht es für Klinik-Besucher aus

Gibt es Einschränkungen für die Besucher? „Aktuell ist kein Besucherstopp geplant. Wir verfahren weiterhin nach der 3G-Regel. Allerdings stellen wir die Regelungen täglich auf den Prüfstand und würden bei einer deutlichen Zunahme der Infektionszahlen Anpassungen in Betracht ziehen“, meint der Kliniksprecher.

Ausreichend Krankenhaus-Personal

Und wie sieht es beim Personal aus? Gibt es hier Ärzte und Pfleger, die aufgrund der hohen Arbeitsbelastung hinschmeißen? „Sowohl in den vorherigen anderthalb Jahren der Pandemie als auch heute haben wir keine größeren Personalausfälle zu verzeichnen. Durch unser Notfallkonzept sind wir in der Lage, mögliche Personalausfälle auf der Intensivstation mit Fachpersonal aus anderen Bereichen wie der Intermediate Care zu kompensieren“, so die Antwort von Helios. Begründet wird die gute Situation so:

„In den vergangenen Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet, Pflegekräfte für unser Klinikum zu gewinnen. Zum Beispiel haben wir im Herbst 2020 gemeinsam mit Unterstützung der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung 20 examinierte Pflegekräfte aus Brasilien in Stralsund anstellen können, von denen heute zwei auf der Intensivstation tätig sind“, sagt Mathias Bonatz.

Von Ines Sommer