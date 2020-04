Corona-Krise: SPD-Abgeordnete informieren in Stralsund über Hilfe

In Stralsund bieten Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen und der Landtagsabgeordnete Thomas Würdisch am Donnerstag telefonische Sprechstunde an. Unternehmer können sich über Hilfspakete informieren.

Geben am Donnerstag in Stralsund per Telefon Auskunft zu Hilfen in der Corona-Krise - die Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen und der Landtagsabgeordnete Thomas Würdisch (beide SPD). Quelle: Privat