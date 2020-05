Stralsund

Rechtzeitig vor Pfingsten öffnet auch die „ Gorch Fock“ (I) an ihrem Liegeplatz an der Ballastkiste im Stralsunder Stadthafen wieder ihre Gangway für Besucher. Von Freitag an ist der Windjammer samt seines Schiffsmuseums wieder täglich von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen. „Jetzt, in Corona-Zeiten, natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften“, sagt Wulf Marquard vom Betreiber- und Eignerverein Tall Ship Friends.

Für Gruppenbesuche ist der Segler noch gesperrt

Aktuell werden an Bord noch keine Gruppen begrüßt werden können. „Dafür ist es an Bord einfach zu eng, um die nötigen Abstandsregelungen einhalten zu können.“ Für alle anderen neugierigen Schiffsbesucher wurden inzwischen rote Wegweiser auf die Planken geklebt und Hinweisschilder angebracht mit entsprechenden Verhaltensregeln. Wer keine Maske mit an Bord bringt, kann hier eine erwerben.

Mannschaft ging geschlossen in Kurzarbeit

Seit Mitte März war die Attraktion des Stralsunder Hafens wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie geschlossen. „Als das Thema hochkam, hat die Mannschaft einhellig beschlossen, in Kurzarbeit zu gehen“, sagt der Marquard und ist stolz auf seine Truppe. Die Mannschaft, das sind in diesem Fall sechs beim Verein angestellte Mitarbeiter – Handwerker, Verwaltungskraft sowie drei Frauen aus der Besucherbetreuung.

Mit blauen Flecken durch die Krise gekommen

„Wir sind bislang mit etlichen blauen Flecken durch die Krise gekommen“, sagt Marquard. 15 000 Euro Soforthilfe vom Land reichten gerade mal über die ersten Wochen. Es wird also Zeit, dass wieder Besucher kommen, denn die Krise hat ein Loch in die Schiffskasse gerissen. Der Verein betreibt das Schiff und die notwendigen Reparaturen von den Einnahmen.

„Durch die Schließung von Mitte März bis Ende Mai haben wir Einbußen von etwa 50 000 Euro Umsatz verloren. Das werden wir wohl in diesem Jahr nicht mehr aufholen“, bleibt der Gorch-Fock-Enthusiast – wie er es sagt – hoffnungsvoll realistisch.

Öffnung als Test, wie das Angebot angenommen wird

Seine Befürchtung: „Unser Kundenpotenzial, das sind zumeist Gäste mit einem Alter von 50 plus. Ob diese Touristen jetzt schon gleich wieder alle auf Reisen gehen? Das wird wohl einen langen Moment dauern, bis sich das alles wieder eingespielt hat.“ Wulf Marquard bleibt daher vorsichtig: „Das Ganze ist erst einmal ein Test, wie unser Schiff von den Touristen unter den aktuellen Bedingungen angenommen wird.“

Das heißt, die komplette Mannschaft wird noch nicht gleich wieder aus der Kurzarbeit geholt. Es wird Abstriche am weiteren Innenausbau der Bark geben. „Wir arbeiten als Verein immer nach der Devise, erst sparen, dann Geld ausgeben“, sagt Marquard. So wird der Kartenraum des Seglers wohl noch etwas auf den Abschluss seiner originalgetreuen Sanierung warten müssen.

Erste Brautpaare trauten sich im Frühling

Geheiratet wurde der Corona-Krise zum Trotz dennoch an Bord. Das Stralsunder Standesamt hat mit der Kapitänskajüte der „ Gorch Fock“ (I) gewissermaßen eine beliebte Außenstelle. Und so haben sich die ersten Paare dieses Frühlings hier auch unter Corona-Bedingungen das Ja-Wort gegeben. Praktisch hieß das: Zur Trauung durften nur das Brautpaar und seine Trauzeugen vor die Standesbeamtin treten.

Das 6. Hochzeitstreffen fällt aus

Die „ Gorch Fock“ (I) ist ein begehrtes Ziel bei Brautleuten. Im vergangenen Jahr haben immerhin 64 Brautpaare an Bord geheiratet. Marquard hofft, dass hier 2020 noch etwas geht. Was in diesem Jahr nicht gehen wird, ist das beliebte Hochzeitstreffen an Bord. Die 6. Auflage dieses Spektakels am 24. Juli wurde nahezu zeitgleich mit Absage der Wallensteintage vom Verein gestrichen.

„Als die Idee vor sechs Jahren geboren wurde, hätten wir nie geglaubt, dass sich das Treffen für alle Paare, die bei uns an Bord einmal geheiratet haben, so entwickeln würde“, sagt Wulf Marquard. Zum 5. Treffen 2019 waren 65 Paare angereist. Doch diesmal ist das Umfeld für so ein Treffen einfach noch zu schwierig.

Von Jörg Mattern