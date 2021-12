Corona, Lockdown, Homeoffice: Welche Krankheiten in Stralsund jetzt auf dem Vormarsch sind

Stralsund

Corona, Lockdown, Homeoffice: In der Pandemie haben sich die Krankheitsbilder durch drastische Maßnahmen offenbar deutlich verschoben. Und trotz der permanenten Beschränkungen waren zuletzt in Stralsund dennoch weniger Arbeitnehmer krank. So lag Krankenstand in Stralsund und dem Umland im ersten Halbjahr 2021 bei 4,5 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau. Das geht aus dem Gesundheitsreport der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK Gesundheit) hervor. Wie Olaf Reiher, Chef der DAK in Stralsund, berichtet, waren an jedem Tag bis Ende Juni durchschnittlich 45 von 1000 bei der DAK versicherten Beschäftigten krankgeschrieben. „Hintergrund des gesunkenen Krankenstands ist der massive Rückgang bei den Atemwegserkrankungen um 65,2 Prozent“, so Reiher.

Die vorgelegte Statistik des Krankenversicherers analysiert ebenso das gesamte vorangegangene Jahr. Danach betrug der Krankenstand 2020 in der Region 4,9 Prozent. Die Zahl der Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infizierten, wird von dieser Statistik nicht extra ausgewiesen.

Erkältungskrankheiten rangierten in zurückliegenden Statistiken zum Krankenstand in Stralsund oft unter den Top-3-Krankheiten, die am häufigsten zu Arbeitsunfähigkeit führen. „Im ersten Halbjahr 2021 lagen sie jedoch nur auf Platz 4“, sagt Olaf Reiher. So kamen bis Ende Juni in der Region auf 100 DAK-versicherte Beschäftigte 48 Fehltage wegen Atemwegserkrankungen, 90 Tage weniger als im Vorjahreszeitraum.

„Die Erkältungssaison im Frühjahr 2021 ist nahezu komplett ausgefallen“, kommentiert Olaf Reiher die Ergebnisse der aktuellen Analyse.

Lockdown und Homeoffice: Depression auf dem Vormarsch

„Wir sehen, dass sich Homeoffice, Lockdown und verstärkte Hygienemaßnahmen positiv ausgewirkt haben. Sie schützen nicht nur vor Corona, auch andere gewöhnliche Erkältungserreger werden seltener übertragen.“ Gleichzeitig, so betont Reiher, seien die Begleitumstände der Pandemie gerade im ersten Halbjahr 2021 für viele Arbeitnehmer in der Region auch sehr belastend gewesen. „Die bei uns versicherten Beschäftigten hatten in den ersten sechs Monaten ein Plus bei den Fehlzeiten aufgrund von psychischen Erkrankungen, wie etwa Depressionen.“

Auch in Greifswald deutlich mehr Fehltage wegen psychischen Erkrankungen

Im ersten Halbjahr 2021 summierten sich diese in Stralsund auf 237 Fehltage je 100 Versicherte. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum erfasste die Statistik dafür 168 Fehltage. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich bei dieser Krankheitsgruppe auch in der benachbarten Hansestadt Greifswald. Hier führen ebenfalls psychische Leiden die Statistik mit 247 Fehltagen je 100 Versicherte an, im Gegensatz zu 2020 mit 167.

Patienten bleiben teils länger krank

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres liegen in beiden Hansestädten damit Krankschreibungen wegen dieser Diagnose auf Platz eins der Datenerhebung. „Die Menschen mit psychischen Erkrankungen haben unter den Einschränkungen und Belastungen der Pandemie gelitten“, sagt Olaf Reiher. „Sie waren während der Krise oft über auffällig lange Zeiträume krankgeschrieben. Deshalb dieser Anstieg der Fehltage in diesem Bereich.“

Auf dem Land klagen die Menschen über Rückenschmerzen

Anders im gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen. Hier belegen im ersten Halbjahr 2021 Beeinträchtigungen des Muskel-Skelett-Systems wie etwa Rückenschmerzen vor den psychischen Erkrankungen den Spitzenplatz mit 221 Fehltagen auf 100 DAK-Versicherte. Immerhin ein leichter Rückgang zum Vorjahreszeitraum (225/100).

Mit Blick auf die Gesamtstatistik des vergangenen Jahres verursachte die Gruppe dieser Leiden nicht nur im Landkreis Vorpommern-Rügen, sondern auch in Stralsund und Greifswald prozentual die meisten Fehltage unter den Kranken – Stralsund mit 24,9 Prozent, gefolgt vom Landkreis, mit 24,2 und Greifswald mit 20,4 Prozent. Auf Platz zwei registriert der DAK-Report die seelischen Krankheiten.

Fast 40 Prozent haben im Homeoffice gearbeitet

Damit macht diese Analyse deutlich, wie sich vor dem Hintergrund der Pandemie, der Corona-Schutz- und Hygienemaßnahmen sowie des Homeoffice die Fehlzeiten in der Region entwickelt haben. Laut Olaf Reiher haben bundesweit im ersten Halbjahr 2021 fast 40 Prozent der Beschäftigten regelmäßig im Homeoffice gearbeitet. Der Stralsunder DAK-Chef sieht dennoch Möglichkeiten, dem weiteren Anstieg dieser gesundheitlichen Beeinträchtigungen etwas entgegenzusetzen. Er verweist auf Angebote der Krankenkasse, für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Dieses richte sich sowohl an Führungskräfte aber auch an deren Beschäftigte. Damit solle es besser gelingen, das Homeoffice, aber auch hybrides Arbeiten – also das Nebeneinander von Arbeiten im Büro und im Homeoffice – gesund zu gestalten.

