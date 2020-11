Hausbesuche in Corona-Zeiten: Geht das überhaupt? Die Schornsteinfeger in MV sind weiter auf Tour, Termine können verschoben werden, aber ausfallen dürfen sie nicht. Es geht schließlich um den Brandschutz. Nicht selten blicken die „Schwarzen Männer“ bei ihren Aufträgen auch in soziale Abgründe.